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От согласительной комиссии ждут поправок в законопроект об инвестквотах

Сегодня, 07:59
Фото: pxhere.com
В Госдуме России 14 декабря во втором чтении рассмотрят законопроект о втором этапе инвестквот на вылов рыбы и морепродуктов. Резонансный документ предварительно предстоит доработать сенаторам, депутатам и властям российских субъектов.

Эксперты акцентировали внимание на том, что от итогов заседания согласительной комиссии зависит дальнейшая судьба рыбной отрасли и семи прибрежных российских регионов, пишет kp.ru

Законопроектом о втором этапе инвестиционных квот предусмотрено, что инвесторам предоставят 24 процента квот на добычу минтая и дальневосточной сельди. Взамен они должны построить либо суда на отечественных верфях, либо береговые комплексы, специализирующиеся на переработке рыбы. Половина квот на вылов краба и 100 процентов на моллюсков будут выставлены при этом на аукционы.

Первый этап данной программы пройден предприятиями, за свой счет обновившими инфраструктуру, купившими и переоборудовавшими флот, а также вложившими средства в реализацию социальных проектов в субъектах РФ. Договоры с этими предприятиями были заключены до 2033 года.

Следует отметить, что как эксперты, так и власти на местах уверены: отечественные малые и средние предприятия могут столкнуться с банкротством. Банкам угрожают просрочки по кредитам, а регионам – рост безработицы и заметное сокращение поступлений в бюджеты в виде налогов.

Напомним: законопроект об инвестиционных квотах депутаты Госдумы приняли 27 октября уходящего года в первом чтении. Причем документ был утвержден в изначально предложенной авторами версии.

Однако члены всех фракций озвучили единую позицию: документ нуждается в серьезной доработке. В результате было решено создать специальную согласительную комиссию для объединения мнений парламентариев, сенаторов и представителей властей субъектов РФ.

Свои инициативы уже направили членам комиссии депутаты от ЛДПР, «Единой России», СРЗП, «Новых людей» и представители законодательных собраний регионов. Поправки от фракции КПРФ скоро будут внесены профильным комитетом.

Предложены такие меры: перенос сроков проведения крабовых аукционов, отсрочка для строительства судов, а также отмена аукционов на квоты на добычу моллюсков.

Российские парламентарии считают необходимым отменить требования по обязательному строительству судов наряду с береговым предприятием и предоставление дополнительного ресурса участникам первого этапа программы.

Согласительная комиссия теперь определится с изменениями, которые ответственный комитет Госдумы внесет впоследствии в текст законопроекта. Дату финального заседания пока не объявили. 

 

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