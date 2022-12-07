От согласительной комиссии ждут поправок в законопроект об инвестквотах

Эксперты акцентировали внимание на том, что от итогов заседания согласительной комиссии зависит дальнейшая судьба рыбной отрасли и семи прибрежных российских регионов, пишет kp.ru.
Законопроектом о втором этапе инвестиционных квот предусмотрено, что инвесторам предоставят 24 процента квот на добычу минтая и дальневосточной сельди. Взамен они должны построить либо суда на отечественных верфях, либо береговые комплексы, специализирующиеся на переработке рыбы. Половина квот на вылов краба и 100 процентов на моллюсков будут выставлены при этом на аукционы.
Первый этап данной программы пройден предприятиями, за свой счет обновившими инфраструктуру, купившими и переоборудовавшими флот, а также вложившими средства в реализацию социальных проектов в субъектах РФ. Договоры с этими предприятиями были заключены до 2033 года.
Следует отметить, что как эксперты, так и власти на местах уверены: отечественные малые и средние предприятия могут столкнуться с банкротством. Банкам угрожают просрочки по кредитам, а регионам – рост безработицы и заметное сокращение поступлений в бюджеты в виде налогов.
Напомним: законопроект об инвестиционных квотах депутаты Госдумы приняли 27 октября уходящего года в первом чтении. Причем документ был утвержден в изначально предложенной авторами версии.
Однако члены всех фракций озвучили единую позицию: документ нуждается в серьезной доработке. В результате было решено создать специальную согласительную комиссию для объединения мнений парламентариев, сенаторов и представителей властей субъектов РФ.
Свои инициативы уже направили членам комиссии депутаты от ЛДПР, «Единой России», СРЗП, «Новых людей» и представители законодательных собраний регионов. Поправки от фракции КПРФ скоро будут внесены профильным комитетом.
Предложены такие меры: перенос сроков проведения крабовых аукционов, отсрочка для строительства судов, а также отмена аукционов на квоты на добычу моллюсков.
Российские парламентарии считают необходимым отменить требования по обязательному строительству судов наряду с береговым предприятием и предоставление дополнительного ресурса участникам первого этапа программы.
Согласительная комиссия теперь определится с изменениями, которые ответственный комитет Госдумы внесет впоследствии в текст законопроекта. Дату финального заседания пока не объявили.