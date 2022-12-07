От согласительной комиссии ждут поправок в законопроект об инвестквотах

Законопроектом о втором этапе инвестиционных квот предусмотрено, что инвесторам предоставят 24 процента квот на добычу минтая и дальневосточной сельди. Взамен они должны построить либо суда на отечественных верфях, либо береговые комплексы, специализирующиеся на переработке рыбы. Половина квот на вылов краба и 100 процентов на моллюсков будут выставлены при этом на аукционы.