Оборона и дисциплина — главное в играх «СЮ» с «Барысом» и «Авангардом»

Вскоре после этого «Арена Омск» пришла в негодность и была снесена, а «Авангард» на четыре года поселился в Балашиху. Любопытно, что последний гол на старой арене — на счету форварда «СЮ» Ильи Зубова. К слову, тоже экс-хоккеиста «ястребов».