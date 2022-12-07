Оборона и дисциплина — главное в играх «СЮ» с «Барысом» и «Авангардом»

В каждом из матчей проигрышной шестиматчевой серии «юлаевцы» неизменно пропускали первыми. Закончилась серия поражений — закончилась и эта. Пять подряд встреч первыми в матче отличаются подопечные Виктора Козлова.
Это тоже маркер инициативы. Открывшему счет легче следовать плану, психологически комфортнее, появляется больше вариантов для риска и опция закрыться в обороне в крайнем случае.
Статистика на данный момент:
|победы
|поражения в основное время
|поражения в овертайме, по буллитам
|Счет открывает СЮ
|16
|3
|2
|Счет открывает соперник
|4
|8
|5
Уфимцы выиграли лишь 4 матча из 17, в которых первым забрасывал оппонент:
Не только негусто, но и смущает статус соперников: многолетний аутсайдер «Амур», не всегда попадающий в плей-офф «Нефтехимик», почти такой же Минск и страдающий сейчас «Трактор».
До конца «регулярки» 30 матчей. Нужно чаще переламывать ход встречи — это крайне важный навык в плей-офф.
«Юлаевцы» могут не удаляться по полтора матча и не относятся к грубым командам. По общему числу штрафных минут «Салават» сейчас 14-й (308 минут штрафа), но по двухминутным удалениям — второе с конца место (114) после «Магнитки» (110).
Тем более контрастируют с привычной картиной указанные двадцатиминутки.
Игру с «Барысом» Уфа отдала сама в первую очередь из-за неравенства: не использовали четыре большинства из пяти (об успешном — ниже), а сами удалились несвоевременно, еще и в чужой зоне и при скользком счете 1:0:
В это время команда Андрея Скабелки не удалялась, поэтому получилось четыре удаления в зоне атаки в течение 13 с небольшим минут.
Кто-то может указать на то, что в последнем случае Иван Мищенко уже овладел шайбой и это его проблемы, если он падает после удара, но это следование правилу 127.
В Омске гости нарушали лишь в своей зоне, но трижды за неполных девять минут.
Павел Коледов исполнил «фол последней надежды» на Риде Буше, его партнер по паре Михаил Науменков выбросил шайбу за борт (плохая подкидка), Григорий Панин вмазал Алекса Броадхерста в борт.
После этого было лишь одно удаление Данила Башкирова на 44-й минуте, но перечисленного хватило, чтобы сильнейшее большинство КХЛ сравняло счет усилиями Семена Чистякова.
Защитник перешел в систему Уфы в сезоне 16/17, а 9 декабря 2019 был обменян в «Авангард» на товарища по амплуа Павла Елизарова.
Спустя три года Чистяков — обладатель Кубка Гагарина 2021, играл за молодежную и взрослую сборную, второй в команде по хитам и третий по полезности. Елизаров исправно играет за «Торос», пока так и не дебютировав за «СЮ».
На пресс-конференции после игры с «Авангардом» Виктор Козлов рассказал, что после игры с «Барысом» тема удалений поднималась на командном собрании. Посмотрим, что будет с дисциплиной дальше.
5 на 4 — одна из самых больных тем сезона 22/23. С 17,14% успешных попыток большинства, башкирский клуб — 15-й в лиге по использованию численного преимущества. Выше, например, «Торпедо», «Сибирь», «Куньлунь» и «Адмирал».
В столице Казахстана забить 5 на 4 все же удалось, пусть это и не типичный позиционный розыгрыш.
Александр Кадейкин выиграл вбрасывание, партнеры сохранили шайбу и быстро передали ее центрфорварду. Номер 78 метко бросил с кистей из неочевидной позиции, запустив шайбу мимо защитника под перекладину. Впечатляющий эпизод.
Между тем, этот гол оказался единственным за пять (из них четыре — полноценные две минуты) попыток в Астане. За них было нанесено семь бросков в створ, включая голевой.
Игра 5 на 4 зачастую сталкивает топ-6 и боттом-6 и потому в эти смены часто вбрасывания выигрывает атакующая сторона.
В Астане уфимские центры выиграли в меньшинстве лишь одно вбрасывание из восьми, а в омском неравенстве не удалось ни одно из пяти вбрасываний в атаке.
Для лучшего понимания следующего подпункта отметим, что несмотря на общий провал по вбрасываниям в игре с «ястребами», в последние пять минуты гости все-таки выиграли 4 вбрасывания из 5.
По игре 5 на 5 «бело-зеленые» были примерно равны с «Барысом». По 11 смен, содержащих броски в створ, статистически малоразличимый процент содержательных смен в атаке (43,48% против 36,07%).
Почти всю игру бросали чаще, но у Астаны больше бросковых попыток (39-64) за счет уверенной игры на блоке. В Казахстане гости приняли на себя 23 броска соперника — лучший свой результат в сезоне и второй матч с 20+ блокшотами:
В первых двух встречах выезда подопечные Виктора Козлова адаптировались к сопернику и значительно меньше использовали раскат одной линией, делая короткие диагонали в средней зоне.
В Омске это тоже помогло получить лучшие, чем у соперника, показатели входа с контролем (58,14% против 50%).
Но главный ключ к победе против «Авангарда» — защита, начинающаяся с плотных 2-2-1 в средней зоне: подборы, вывод шайбы на ход, постановка корпуса, расположение игроков.
Ошибки случались, но их удавалось компенсировать.
Отличный пример — Григорий Панин — удалился, но выручил в защите и забросил сам. Гол с солидной передачи Сергея Шмелева оказался победным и принес капитану шапку лучшему игрока матча.
«Оборона начинается в средней зоне. Оборона начинается при потере шайбы. Когда соперник отбирал или подбирал нейтральную шайбу в зоне атаки, у нас был один план. В средней зоне мы пытались лишить скорости их опасных нападающих»
Цитата Козлова со вчерашнего общения со СМИ во многом характеризует победу на новенькой арене «ястребов». Особенно удалась игра в нейтральной зоне. Пусть и не сразу, ведь удаления сбили ритм первого периода.
В начальной двадцатиминутке «Авангард» выдал отличный вход с контролем 5 на 5: все 9 попыток были содержательны. Но во втором уже 7-13, в третьем — 8-11. Уфимцы же были стабильнее: 7-4, 12-9 и 6-5 соответственно.
Надо признавать, что у омичей один из лучших составов КХЛ и сегодня играть против них скорее от обороны — логичный ход. Некрасиво добыть два очка или доблестно остаться с нулем? Никто не выберет второй вариант.
Стоит отметить вратарей. Илья Ежов против «Барыса» заслужил личные мини-хайлайты, несколько раз омских форвардов разочаровывал Андрей Кареев (в видео ниже на отметках 2:19 и 3:29).
Долгожданные в разном смысле.
Статистики xG («ожидаемые голы» — сколько должен забросить игрок по теории вероятностей в зависимости от типа, позиции и других факторов броска) в открытом доступе нет, но у Алексея Пустозерова этот показатель должен быть высок.
Крайний нападающий прервал девятиматчевую безголевую серию во второй смене матча, использовав изящный пас Данила Башкирова сквозь краску. Данил Алалыкин тоже получил очко за вторую передачу.
Молодежная тройка продолжает оставаться одной из самых активных в нападении, эти парни все еще могут за одну смену пару раз зайти в чужую зону и напрячь оппонента.
С Александра Хмелевского как с легионера спрос выше. Американец не мог отличиться 13 игр, наконец ему это удалось. Не стоит сбрасывать со счетов шайбу в пустые ворота — победу зацементировала именно она.
Интересно, что первый и последний бросок матча оказались голевыми.
Для номера 55 шайбу сохранил Николай Кулемин, хотя он мог попытаться бросить сам. Как сказал Козлов, опытного форварда перевели в тройку к Аймурзину и Хмелевскому для придания ей опыта.
После собственноручно заваленного матча с «Барысом» уфимцам требовался четкий матч с «Авангардом». «Юлаевцы» сумели сыграть надежно и сконцентрировано. Победа подняла клуб сразу на четвертое место Востока.
Противостояние с «ястребами» состоялось в Омске впервые с 12 марта 2018-го года, когда в шестом матче первого раунда плей-офф они сравняли счет в серии. В драматичном овертайме седьмой игры в Уфе все закончил их экс-игрок Максим Гончаров.
Вскоре после этого «Арена Омск» пришла в негодность и была снесена, а «Авангард» на четыре года поселился в Балашиху. Любопытно, что последний гол на старой арене — на счету форварда «СЮ» Ильи Зубова. К слову, тоже экс-хоккеиста «ястребов».
8 декабря 17:30. Сибирь — СЮ