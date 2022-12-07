«Непутевый»: что известно о стрелявшем по полицейским дезертире из Башкирии

Дезертир, стрелявший в полицейских в Новошахтинске, провел много лет в местах заключения, а также вёл асоциальный образ жизни. Об этом его соседи рассказали телепроекту «Честно говоря».
Напомним, днем ранее неизвестный мужчина, вооруженный пулеметом, совершил ряд выстрелов в сотрудников полиции в городе Новошахтинск. В результате стрельбы один из полицейских получил ранение, стрелявший скрылся. Как сообщил сегодня телеграм-канал BAZA, на полицейских напал уроженец Башкирии, предположительно, отбывавший срок в Салаватской ИК-4 и завербованный в ЧВК «Вагнер». Ситуацию прокомментировал Евгений Пригожин.
Так, по словам его соседей, мужчину постоянно разыскивали сотрудники правоохранительных органов, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
— Непутевый он какой-то. Его вечно ищут, — высказалась одна из соседок.