«Непутевый»: что известно о стрелявшем по полицейским дезертире из Башкирии

Напомним, днем ранее неизвестный мужчина, вооруженный пулеметом, совершил ряд выстрелов в сотрудников полиции в городе Новошахтинск. В результате стрельбы один из полицейских получил ранение, стрелявший скрылся. Как сообщил сегодня телеграм-канал BAZA, на полицейских напал уроженец Башкирии, предположительно, отбывавший срок в Салаватской ИК-4 и завербованный в ЧВК «Вагнер». Ситуацию прокомментировал Евгений Пригожин.