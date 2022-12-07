Международная отраслевая конференция “Агрохолдинги России - 2022” пройдет в Москве

На мероприятии выступят замминистра Минсельхоза России и представители ключевых производителей отраслевого рынка: «Черкизово», агрохолдинга «Степь», «ЭФКО» и концерна «Покровский». Также на конференцию приглашены переработчики агропродукции, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых и IT-услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса, пишет newsnn.ru.
В этом году флагманскую конференцию «Агроинвестор» проведут уже в 22-й раз.
Конференция «Агрохолдинги России» станет ключевым событием проекта «Агроинвестор». Это мероприятие завершит как календарный, так и инвестиционный год в сфере АПК.
Поэтому на конференции будут представлены итоги уходящего года, а также прогнозы на основных аграрных рынках - зерновых и масличных, в молочном животноводстве, свиноводстве, птицеводстве и овощеводстве. Своими эксклюзивными прогнозами с участниками мероприятия поделятся ведущие эксперты и представители отраслевых союзов в рамках деловой части «Агрохолдинги России — 2022».
Инвестиции в новые технологии - одна из ключевых тем для обсуждения на предстоящем мероприятии. Спикеры конференции расскажут, какие проекты 2022 года оказались самыми привлекательными с точки зрения бизнеса.
На каждой конференции «Агрохолдинги России», как правило, присутствует ключевая фигура рынка. В этом году участников ожидает конференц-интервью с исполнительным директором компании «ЭФКО» Сергеем Ивановым.
А также на площадке мероприятия представители операторов аграрного рынка страны поделятся предварительными итогами работы своих компаний в уходящем году и расскажут о производственных и инвестиционных планах на следующий год.
Спонсоры и партнеры конференции: «Деметра-Холдинг», «Ростсельмаш», «ФосАгро-Регион», «Диджитал Агро», «КРОК», «Микопро», «МегаТрон». Медиахолдинг 1MI выступит информационным партнером мероприятия.