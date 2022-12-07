Международная отраслевая конференция “Агрохолдинги России - 2022” пройдет в Москве

На мероприятии выступят замминистра Минсельхоза России и представители ключевых производителей отраслевого рынка: «Черкизово», агрохолдинга «Степь», «ЭФКО» и концерна «Покровский». Также на конференцию приглашены переработчики агропродукции, поставщики техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых и IT-услуг и других ресурсов для АПК, эксперты, аналитики и консультанты в области агробизнеса, пишет newsnn.ru.