Мэрия Уфы под застройку отдаст участок в Черниковке почти за 6 миллионов рублей

В Уфе будут проведены торги на право заключение договора на застройку квартала в Черниковке, а именно о территории, ограниченной улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова.
Как отмечается в постановлении на сайте мэрии Уфы, общая площадь территории составляет 6,7 га, а сумма контракта была оценена почти в 6 миллионов рублей. Примечательно, в качестве задатка все участники должны внести 100% от суммы права непосредственно до проведения тендера.
В свою очередь застройщик также обязан провести работы на 3,08 миллиарда рублей, при этом иметь в собственности жилплощади не менее 1 735 квадратных метров. Последний пункт необходим «для гарантии обеспечения жилищных прав граждан, переселяемых из
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными».
Далее, участники аукциона должны обладать «финансовой подушкой» в размере порядка 144,7 миллиона рублей.