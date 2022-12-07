Мэрия Уфы под застройку отдаст участок в Черниковке почти за 6 миллионов рублей

Как отмечается в постановлении на сайте мэрии Уфы, общая площадь территории составляет 6,7 га, а сумма контракта была оценена почти в 6 миллионов рублей. Примечательно, в качестве задатка все участники должны внести 100% от суммы права непосредственно до проведения тендера.