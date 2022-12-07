Мэр Уфы рассказал о реконструкции улицы Пугачева

Напомним, что на двухлетнюю реконструкцию улицу Пушкина закрыли в конце июля 2022 года, в связи с чем в Кузнецовском затоне была построена объездная дорога. Сама реконструкция проводится в рамках проекта «Южные ворота», по итогам которой, как заявляет мэр Мавлиев, город получит четырехполосную дорогу, «которая будет соответствовать всем нормативным требованиям».