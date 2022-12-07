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Мэр Уфы рассказал о реконструкции улицы Пугачева

Сегодня, 08:16
Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Улицу Пугачева закрыли на реконструкцию еще в конце июля 2022 года.

В Уфе продолжается реконструкция улицы Пугачева протяженность 2,2 километра. Как сообщил в своих социальных сетях мэр Ратмир Мавлиев, работы ведутся в соответствии с графиком.

Так, на данный момент демонтированы заборные ограждения, железобетонные плиты и идет переустройство газопровода, строительство водопровода и канализации.

Напомним, что на двухлетнюю реконструкцию улицу Пушкина закрыли в конце июля 2022 года, в связи с чем в Кузнецовском затоне была построена объездная дорога. Сама реконструкция проводится в рамках проекта «Южные ворота», по итогам которой, как заявляет мэр Мавлиев, город получит четырехполосную дорогу, «которая будет соответствовать всем нормативным требованиям».

Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
#Элина Сайфранова
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