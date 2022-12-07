Масочный режим, авария на федеральной трассе и поезд Деда Мороза

Крупная авария произошла на 1480 км на федеральной трассе М-5 в Октябрьской районе Уфы. Около 21:00 грузовик Skania зацепился за строящийся надземный переход, в результате металлическая конструкция обрушилась на кабину большегруза. Водителя зажало в искореженном автомобиле, он скончался от травм. Причиной происшествия на трассе, по данным регионального МЧС, стала забывчивость 64-летнего водителя грузовика — он разгружал здесь щебень, а затем тронулся с поднятым кузовом. В результате большегруз врезался в строящийся пешеходный мост.