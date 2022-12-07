Масочный режим, авария на федеральной трассе и поезд Деда Мороза

В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали повторное введение масочного режима в Башкирии. Как сообщили в ведомстве, к обязательному ношению масок в республике могут вернуться в случае пиковой эпидемиологической ситуации, а также высокой загруженности медучреждений. В настоящий же момент ситуация оценивается как "напряженная". Напомним, ранее в ведомстве рекомендовали носить маски в общественных местах.
Также глава регионального Роспотребнадзора и главный санитарный врач республики рекомендовала брать больничный даже в случае, если при недомогании нет высокой температуры. Представители Минздрава, в свою очередь, сообщили, что республиканские медучреждения изменят график работы. Поликлиники республики будут работать до 21:00.
Дезертиром, стрелявшим в полицейских в городе Новошахтинск, оказался один из заключенных завербованных в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии в Башкирии. Напомним, днем ранее вооруженный пулеметом мужчина ранил полицейского при попытке задержания, после чего скрылся. Ситуацию прокомментировал Евгений Пригожин. По словам бизнесмена, по данной ситуации в организации проведут собственное расследование.
Крупная авария произошла на 1480 км на федеральной трассе М-5 в Октябрьской районе Уфы. Около 21:00 грузовик Skania зацепился за строящийся надземный переход, в результате металлическая конструкция обрушилась на кабину большегруза. Водителя зажало в искореженном автомобиле, он скончался от травм. Причиной происшествия на трассе, по данным регионального МЧС, стала забывчивость 64-летнего водителя грузовика — он разгружал здесь щебень, а затем тронулся с поднятым кузовом. В результате большегруз врезался в строящийся пешеходный мост.
Сегодня, 7 декабря, в Уфу из Великого Устюга прибыл поезд Деда Мороза. Сказочный персонаж прибыл в Уфу вместе со Снегурочкой, зайцами и гномом. На ЖД вокзале, где проходило мероприятие, собралась оживленная толпа. О том, как прошел детский праздник Mkset рассказывал здесь.