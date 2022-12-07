Как отучить ребенка врать старшим — советы психиатра

Она отметила, что ребенка зачастую заставляет обманывать не страх отправиться в угол, а более жесткие методы наказания, как «получить ремня или пощечину». В беседе с NEWS.ru, Николаева также отметила, что необходимо сначала понять, лукавит ли малыш сознательно, или это его фантазии в силу маленького возраста.
Также нельзя клеймить ребенка, называть его лжецом. Родители часто знаю, где нашкодило их чадо, и начинают задавать вопросы, типа «кто в этом виноват», «кто это натворил» или «выясню — прибью». Такие фразы скорее провоцируют ложь.
А детки пяти-шести лет часто бывают большими выдумщиками. Когда они рассказывают о своих невероятных заслугах или приключениях — это не ложь, а просто фантазии. В этом случае ребенка лучше «похвалить», но отметить при этом, что все это просто его фантазии.
И все-таки чаще всего ребенок учится врать из-за страха жестокого наказания. Их надо воспитывать, а не карать, — подчеркнула эксперт.
Елена Николаева посоветовала взрослым тщательно разбирать каждый проступок своего ребенка. Дети должны чувствовать, что родителям можно и нужно доверять, с ними можно поделится всем, что волнует или пугает ребенка.