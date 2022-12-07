Как отучить ребенка врать старшим — советы психиатра

А детки пяти-шести лет часто бывают большими выдумщиками. Когда они рассказывают о своих невероятных заслугах или приключениях — это не ложь, а просто фантазии. В этом случае ребенка лучше «похвалить», но отметить при этом, что все это просто его фантазии.