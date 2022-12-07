Искусственный интеллект МТС поможет контролировать поголовье скота в Башкирии

Автоматизация подсчета позволит существенно повысить эффективность ключевых технологических процессов — инвентаризации поголовья, перемещений животных внутри фермы и их отгрузки.
Комплексное решение МТС представляет собой систему, состоящую из мобильного комплекса фото-видео фиксации и обработки изображений, модуля сбора, анализа и хранения данных. Решение позволяет осуществлять мониторинг перемещения животных и фиксировать их прохождение через определенную зону. Установленные камеры производят фотосъемку животных с привязкой к позиции локации, система распознает образы и ведет подсчет животных, данные консолидируются и анализируются на сервере, доступ осуществляется через личный кабинет.
Автоматизированный учет с помощью видеоаналитики позволяет сократить время на подсчет животных, исключить ошибки и человеческий фактор в рутинном трудозатратном процессе. Цифровое решение разработано с учетом возможности масштабирования на животноводческие предприятия по всей России.
— Цифровизация осваивает новые сферы нашей жизни и бизнеса. Сельское хозяйство является на сегодняшний день одним из самых перспективных направлений для внедрения умных технологий. Однако, несмотря на начавшуюся цифровизацию, на многих фермах животных сегодня считают вручную по головам, записывая их количество в обычный блокнот. У такого метода есть очевидные недостатки: он не исключает ошибок при определении численности стада. Искусственный интеллект позволяет не только оптимизировать рабочие процессы, но и минимизировать риски на предприятии. С помощью внедрения новейших технологий увеличивается производительность труда и снижаются затраты, а значит — растет и прибыль, — отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.