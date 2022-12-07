Искусственный интеллект МТС поможет контролировать поголовье скота в Башкирии

— Цифровизация осваивает новые сферы нашей жизни и бизнеса. Сельское хозяйство является на сегодняшний день одним из самых перспективных направлений для внедрения умных технологий. Однако, несмотря на начавшуюся цифровизацию, на многих фермах животных сегодня считают вручную по головам, записывая их количество в обычный блокнот. У такого метода есть очевидные недостатки: он не исключает ошибок при определении численности стада. Искусственный интеллект позволяет не только оптимизировать рабочие процессы, но и минимизировать риски на предприятии. С помощью внедрения новейших технологий увеличивается производительность труда и снижаются затраты, а значит — растет и прибыль, — отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.