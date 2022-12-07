Холод, огромные очереди и дорогущие сувениры: как Уфа встретила поезд Деда Мороза

Праздничное мероприятие, судя по количеству присутствующих, привлекло внимание большого количества родителей с детьми. Помимо бесплатного посещения поезда Деда Мороза и концерта на улице, можно было приобрести билеты на специальную программу — квест и подарок от Деда Мороза. Все билеты были раскуплены за месяц, несмотря на немалую стоимость — одному взрослому с ребенком от 3 до 6 лет такое развлечение обошлось в 2450 рублей.
Перед началом мероприятия, родители и ликующие дети собрались в зоне ожидания возле первой платформы, народ начал подтягиваться примерно за пол часа до прибытия поезда. Специальный проход для Деда Мороза огородили железными заборами. За безопасность отвечала полиция и две милейшие собаки.
Поезд прибыл на станцию с небольшим опозданием. Пресс-секретарь Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги Лилия Хабибова подсказала, что это тепловоз — современник паровоза, который выпускает такой же эффектный пар и издает звук «чух-чух», когда прибывает на станцию.
Остальные вагоны были украшены гирляндами с крупными фонариками, на окнах красовались морозные узоры.
Из седьмого вагона вышел Дед Мороз, Снегурочка, два зайчика и гном (вполне человеческого роста). Они поприветствовали журналистов и организаторов. А вот зрители, которые пришли на праздник, само прибытие поезда не увидели. Команда Деда Мороза проследовала со станции на улицу, минуя железные заборы, где махали руками восторженные дети.
Деда Мороза встречали как звезду — ограждения для «фанатов», полиция, журналисты и камеры. После эффектного прохода мимо детей состоялся праздничный концерт на сцене, который длился 25-30 минут. Надо сказать, что на улице было, мягко говоря, морозно — столбик термометра показывал -24.
После того, как состоялся концерт Деда Мороза, зрители проследовали на первую платформу, где остановился поезд. И тут же в каждый бесплатный вагон выстроились большие очереди. Корреспонденту MKset удалось попасть в вагон с сувенирами. Внутри красивые декорации, манящие витрины, а главное — тепло! На входе стояли тепловые пушки.
А вот цены оказались не такими привлекательными. Часы за 8 тысяч рублей и подставка для кружки 4 тысячи. Однако, были и другие товары, но на них не было ценников. Поэтому вновь зашедшие в вагон смущенно отворачивали головы от витрин.
Недалеко от сувенирного вагона прямо на улице стоял почтовый домик, куда дети опускали свои письма деду морозу.
Судя по восторженным лицам детей, праздник им пришелся по душе. Однако, на одного ребенка в инвалидной коляске нельзя было не обратить внимания — его пропустили на платформу раньше всех. Смог ли он посетить вагоны поезда, с учетом отсутствия пандусов и больших очередей на улице — остается загадкой.