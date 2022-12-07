Холод, огромные очереди и дорогущие сувениры: как Уфа встретила поезд Деда Мороза

Праздничное мероприятие, судя по количеству присутствующих, привлекло внимание большого количества родителей с детьми. Помимо бесплатного посещения поезда Деда Мороза и концерта на улице, можно было приобрести билеты на специальную программу — квест и подарок от Деда Мороза. Все билеты были раскуплены за месяц, несмотря на немалую стоимость — одному взрослому с ребенком от 3 до 6 лет такое развлечение обошлось в 2450 рублей.