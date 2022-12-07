Главная газовая артерия страны обеспечена надежной связью

Как уточняют в компании, в рекордно короткие сроки были выведены в эфир базовые станции стандарта 2G/4G (второе / четвертое поколение мобильной связи) на компрессорных станциях магистрального газопровода «Сила Сибири», а также на новых объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В общей сложности более 30 тысяч человек (согласно внутренним статистическим данным билайн) получили возможность быть на связи в самых удаленных уголках бескрайней Сибири.
Вместе с этим развиваются и услуги передачи данных на главной газовой стройке страны. Высокоскоростными каналами связи обеспечены клиенты на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях, на компрессорных станциях и лупингах магистрального газопровода «Сила Сибири». Суммарная пропускная способность организованных каналов связи превышает 3Гбит\сек.
До конца 2022 года планируется обеспечить связью новые объекты Ковыктинского месторождения, две компрессорные станции в Якутии, а также железнодорожный терминал отгрузки газоконденсата в пос. Окунайский Иркутской области.
— Эффективность реализации сложных инфраструктурных проектов напрямую зависит от наличия качественной связи в необходимом объеме, для взаимодействия между всеми участниками строительства. Все объекты магистрального газопровода «Сила Сибири» находятся в отрыве от привычной городской инфраструктуры, с сезонной логистикой и суровым климатом. Именно поэтому связь становится незаменимой и осязаемой ценностью, как для наших заказчиков, так и для строителей, которые месяцами могут находиться на вахте в тысячах километрах от дома. Уже сегодня мы обеспечили связью более 30 тысяч человек, и около полусотни организаций, задействованных при строительстве объектов «Силы Сибири», — отметил руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом» Олег Андреев.
— Создание инфраструктуры связи в Иркутской области и Якутии усложняется экстремальными климатическими условиями, обширной территорией, а также слабо развитой транспортной инфраструктурой. В связи с этим возникают особые требования как по организации работ, так и по надежности технического решения. Каждое включение сервиса является уникальным и требует вовлечение в процесс десятков специалистов разного профиля. Поэтому сроки реализации и качество сервиса является главным конкурентным преимуществом. Благодаря слаженной работе на всех уровнях взаимодействия мы наработали колоссальный опыт, который позволяет масштабировать бизнес в самых труднодоступных регионах нашей Страны, — прокомментировала главный инженер проекта по обеспечению связью объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» ПАО «ВымпелКом» Марина Кинозерова.
Напомним, магистральный газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России из Якутии и Иркутской области в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.