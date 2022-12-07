Главная газовая артерия страны обеспечена надежной связью

— Эффективность реализации сложных инфраструктурных проектов напрямую зависит от наличия качественной связи в необходимом объеме, для взаимодействия между всеми участниками строительства. Все объекты магистрального газопровода «Сила Сибири» находятся в отрыве от привычной городской инфраструктуры, с сезонной логистикой и суровым климатом. Именно поэтому связь становится незаменимой и осязаемой ценностью, как для наших заказчиков, так и для строителей, которые месяцами могут находиться на вахте в тысячах километрах от дома. Уже сегодня мы обеспечили связью более 30 тысяч человек, и около полусотни организаций, задействованных при строительстве объектов «Силы Сибири», — отметил руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом» Олег Андреев.