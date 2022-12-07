Экс-сотрудника ГИБДД В Уфе обвинили в получении взятки путем вымогательства

По версии следствия, инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находилась местная жительница. В ходе проверки документов обвиняемый озвучил уфимке угрозу о составлении на её имя административного протокола в ответ на её отказ пройти медосвидетельствование. Женщина, в свою очередь, подобных правонарушений не совершала.