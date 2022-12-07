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Экс-сотрудника ГИБДД В Уфе обвинили в получении взятки путем вымогательства

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
Инспектор потребовал у автоледи 15 тысяч рублей, в противном случае пообещав привлечь её к административной ответственности

В Уфе экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взятки путем вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

По версии следствия, инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находилась местная жительница. В ходе проверки документов обвиняемый озвучил уфимке угрозу о составлении на её имя административного протокола в ответ на её отказ пройти медосвидетельствование. Женщина, в свою очередь, подобных правонарушений не совершала. 

Инспектор же затребовал от неё сумму в размере 15 тысяч рублей, пригрозив административной ответственности. Уфимка перечислила злоумышленнику озвученную сумму.  

Обвиняемый частично признал свою вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

#Азамат Нухов
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