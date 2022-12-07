Депутат из Башкирии уехал добровольцем в зону СВО

Булат Юмадилов оставил высокую должность на фоне громкого скандала — в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями при заключении договоров аренды помещений для нужд палаты. Помещения эти, как установило следствие, принадлежали теще президента Адвокатской палаты. За счет взносов адвокатов их еще и отремонтировали. В 2020 году Советский районный суд Уфы признал незаконным возбуждение уголовного дела, Верховный суд Башкирии оставил решение в силе. Следователи прекратили уголовное дело. Причиной для этого стало отсутствие заявления потерпевшего — Адвокатской палаты республики.