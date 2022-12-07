Депутат из Башкирии уехал добровольцем в зону СВО

Как сообщает пресс-служба республиканского Госсобрания, Булат Юмадилов был в числе добровольцев, которые выехали в места боевого слаживания с призывных пунктов Уфы в среду, 7 декабря.
Спикер парламента Константин Толкачев сообщил, что депутаты поддерживают решение Юмадилова. Он назвал такое решение поступком настоящего муужчины и истинного патриота.
«Булат Гумерович еще летом заявил о своем намерении отправиться на передовую, однако объективные обстоятельства не позволили ему сделать это раньше», — прокомментировал Толкачев.
Сам Булат Юмадилов заявил, что отправляется на СВО по велению сердца и конституционного долга. Он отметил, что его отец ушел на фронт добровольцем в Великую Отечественную войну, поэтому и депутат сегодня «не может оставаться безучастным».
«Я офицер запаса, старший лейтенант, и я должен быть на передовой», — подчеркнул он.
Булат Юмадилов родился в 1961 году в селе Бердагулово в Белорецком районе. Окончил Башкирский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 1979 году лесорубом-трактористом Инзерского леспромхоза Белорецкого района. Затем работал народным судьей в Белорецком и Мечетлинском районе, Башкирской республиканской коллегии адвокатов, Адвокатской палате РБ. Возглавлял Адвокатскую палату Башкирии в течение 10 лет, с 2009 до 2020 года.
Булат Юмадилов оставил высокую должность на фоне громкого скандала — в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями при заключении договоров аренды помещений для нужд палаты. Помещения эти, как установило следствие, принадлежали теще президента Адвокатской палаты. За счет взносов адвокатов их еще и отремонтировали. В 2020 году Советский районный суд Уфы признал незаконным возбуждение уголовного дела, Верховный суд Башкирии оставил решение в силе. Следователи прекратили уголовное дело. Причиной для этого стало отсутствие заявления потерпевшего — Адвокатской палаты республики.
Как сообщал Mkset, в ноябре Адвокатскую палату Башкирии возглавил сын Булата Юмадилова. Он сменил на этом посту Артура Насырова, который руководил палатой после отставки Юмадилова-старшего.