Больше книг, меньше сериалов: как жители Башкирии проводят время в сети

За год среднестатистический абонент оператора в республике стал использовать на 25% больше интернет-трафика. При этом мужчины в цифровой среде проявляют активность и опережают женщин на 10%. Любимый день для серфинга в Сети — пятница, а вот в понедельник представители обоих полов переключаются с интернета на работу.