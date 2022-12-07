Бизнесмена из Башкирии Валерия Мансурова приговорили к штрафу в 3,8 миллиона рублей

Напомним, 22 марта 2022 года Валерий Мансуров был задержан в Москве по подозрению о даче взятки в размере 30 миллионов рублей заместителю начальника межрайонной инспекции ФНС России. В ходе проверки инспекторы установили, что руководство и бенефициары компании создали схему ухода от налогообложения при реализации ряда нацпроектов. Они организовали фиктивный документооборот по выполняемым строительным работам на общую сумму 658 млн рублей. ФНС вынесла решение о доначислении налогов.