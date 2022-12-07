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Бизнесмена из Башкирии Валерия Мансурова приговорили к штрафу в 3,8 миллиона рублей

Сегодня, 18:58
Фото: Максим Карликов / 1MI
Владелец компании "СУ-10" был задержан в марте этого года по подозрению о даче взятки в 30 миллионов рублей

Уфимский бизнесмен и владелец строительной компании «СУ-10» получил штраф в размере 3,8 миллиона рублей по делу о даче взятки в особо крупном размере. Соответствущий приговор вынес Останкинский районный суд Москвы. Об этом сообщает РБК-Уфа. 

По информации издания, изначально назначенная судом сумма штрафа составляла 4 миллиона рубле, однако позднее наказание смягчили, обязав бизнесмена выплатить 3, 8 миллиона. Отмечается, что Мансурову также отменили меру пресечения в виде домашнего ареста.   

Напомним, 22 марта 2022 года Валерий Мансуров был задержан в Москве по подозрению о даче взятки в размере 30 миллионов рублей заместителю начальника межрайонной инспекции ФНС России. В ходе проверки инспекторы установили, что руководство и бенефициары компании создали схему ухода от налогообложения при реализации ряда нацпроектов. Они организовали фиктивный документооборот по выполняемым строительным работам на общую сумму 658 млн рублей. ФНС вынесла решение о доначислении налогов.

Узнав об этом, фактический бенефициар компании Мансуров и супруга учредителя общества решили предложить инспекторам взятку в размере 40 млн рублей. Сотрудники ФНС сообщили об этом в правоохранительные органы, и за процессом передачи взятки следили оперативники.

Стоит отметить, что группа компаний «СУ-10» построила в Уфе огромное количество объектов. Среди них — Конгресс-холл «Торатау», «Уфа-Арена», хирургический корпус РКБ им. Куватова, комплекс Республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева, комплекс учебных зданий и общежитий Республиканской гимназии имени Рами Гарипова и другие.

 

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#Азамат Нухов
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