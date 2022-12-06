Жителям Башкирии предложили объявить самим себе масочный режим

— О своем здоровье в первую очередь должны позаботиться мы сами — сообщили в телеграм-канале регионального Роспотребнадзора.
Несмотря на то, что официально масочный режим в Башкирии на данный момент не действует и возвращать его власти пока что не планируют, ввести его могут уже сейчас для самих себя представители групп риска и просто сознательные граждане. Напомним, к группе риска относятся пожилые граждане старше 60 лет, беременные женщины, люди страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто по долгу службы ежедневно контактируют с большим количеством людей.
С началом зимы и морозов в республике наблюдается рост заболеваемости, о ситуации в столице республике сегодня отчиталась замглавы регионального Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативке в мэрии.
Пока что решение о ношении маски в общественных местах каждый гражданин принимает самостоятельно, ограничительные же меры будут вводиться после того как коечный фонд в учреждениях здравоохранения республики заполнится до 80%, однако не сразу по достижению этого показателя, а после того как проанализирует какими респираторными инфекциями болеют граждане.