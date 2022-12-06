Жителям Башкирии предложили объявить самим себе масочный режим

Несмотря на то, что официально масочный режим в Башкирии на данный момент не действует и возвращать его власти пока что не планируют, ввести его могут уже сейчас для самих себя представители групп риска и просто сознательные граждане. Напомним, к группе риска относятся пожилые граждане старше 60 лет, беременные женщины, люди страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто по долгу службы ежедневно контактируют с большим количеством людей.