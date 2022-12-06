В Уфе зафиксировали превышение нормы содержания сероводорода в воздухе в 3,8 раза

Башгидрометцентр сообщил о выявленном в минувшие выходные, а точнее в субботу, 3 декабря кратном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе на одном из городских пунктов наблюдения, расположенном на улице Ульяновых в уфимской Черниковке. ПДК газа с неприятным запахом была превышена почти в 4 раза.