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В Уфе зафиксировали превышение нормы содержания сероводорода в воздухе в 3,8 раза

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI
Кратное превышение вредного вещества в воздухе Черниковки выявили в минувшую субботу.

Башгидрометцентр сообщил о выявленном в минувшие выходные, а точнее в субботу, 3 декабря кратном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе на одном из городских пунктов наблюдения, расположенном на улице Ульяновых в уфимской Черниковке. ПДК газа с неприятным запахом была превышена почти в 4 раза.

Это не первое подобное превышение по сероводороду, замеченное на данном пункте наблюдения. Было зафиксировано оно и в прошлый понедельник, 28 ноября.

Напомним, уфимцы в последнее время периодически жалуются на неприятный запах, причем не только в Черниковке, но и в других районах города.

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#Ирина Деревянчук#Город
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