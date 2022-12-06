В Уфе в День волонтера добровольцы штаба им. Шаймуратова получили подарки

По словам первокурсника Башкирского кооперативного института Кирилла Мельникова, он стал волонтером еще в пятом классе. Он уже трижды на базе «Башсельхозтехники» помогал формировать и грузить гуманитарный груз и адресные посылки, которые должны получить военнослужащие башбатальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Этим он помогает своим землякам, отправленным в зону СВО. По его словам, у волонтера должно быть большое сердце и желание оказывать помощь другим людям.