В Уфе в День волонтера добровольцы штаба им. Шаймуратова получили подарки

А в рамках реализации партийного проекта «Защитник Отечества» все желающие могли принять участие в бесплатном занятии по программе начальной военной подготовки (НВП).
5 декабря в РФ отмечали День волонтера, который в 2017 году учредил Владимир Путин. В этот день в центре образования № 159 Октябрьского района Уфы прошли занятия по НВП. Они предусмотрены партийным проектом «Единой России» «Защитник Отечества».
Мероприятие было организовано региональным отделением «Единой России», республиканским военно-патриотическим центром «Вымпел» и спортивной федерацией тхэквондо Башкортостана.
По словам координатора проекта «Защитник Отечества» Фагита Латипова, реализация партпроекта в Башкирии началась в 2019 году. Он предусматривает четыре основных направления, связанных с военно-патриотическим, спортивно-патриотическим, духовно-нравственным воспитанием и гражданским патриотизмом. В этом году прошло больше сотни таких мероприятий.
5 декабря в зале для волонтеров штаба им. Шаймуратова, кроме бесплатных занятий по военно-патриотической подготовке, их учили, как применять простейшие приемы самообороны.
Также за активную гражданскую позицию и проявленное неравнодушие около 100 лучших добровольцев получили благодарственные письма и памятные подарки от «Единой России».
По словам первокурсника Башкирского кооперативного института Кирилла Мельникова, он стал волонтером еще в пятом классе. Он уже трижды на базе «Башсельхозтехники» помогал формировать и грузить гуманитарный груз и адресные посылки, которые должны получить военнослужащие башбатальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Этим он помогает своим землякам, отправленным в зону СВО. По его словам, у волонтера должно быть большое сердце и желание оказывать помощь другим людям.
Напоминаем, что помощь семьям мобилизованных окажут в волонтерском штабе имени Минигали Шаймуратова. Телефон кoл-цeнтpа 8-800-201-89-03. Звонить по нему можно ежедневно с 9 до 18 часов. Также по телефону желающие могут оставить заявку на вступление в ряды добровольцев.