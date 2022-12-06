В Уфе снесут квартал аварийных домов для строительства многоэтажек

В калининском районе Уфы снесут восемь аварийных домов на участке пересечения улиц Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова. Занимаемый ими участок площадью 6,78 гектара планируется застроить многоэтажными жилыми домами. Соответствующее постановление вышло за подписью мэра Ратмира Мавлиева.
Сообщается, что для новой застройки квартала инвестору отводится семь лет, а на участке появятся новостройки высотой до 25 этажей.
Несколько жилых зданий к настоящему моменту уже снесены, при этом ряд объектов нежилой инфраструктуры останется без вмешательства. Речь идет автодорогах, остановках и прочем. Отмечается, что в данном случае реновация не затронет 4-5-этажные «хрущевки», поскольку сносить их в Уфе экономически нецелесообразно.