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В Уфе снесут квартал аварийных домов для строительства многоэтажек

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI
Участок площадью 6,78 гектара в Калиниском районе Уфы планируется развивать в течение семи лет

В калининском районе Уфы снесут восемь аварийных домов на участке пересечения улиц   Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова. Занимаемый ими участок площадью 6,78 гектара планируется застроить многоэтажными жилыми домами. Соответствующее постановление вышло за подписью мэра Ратмира Мавлиева. 

Сообщается, что для новой застройки квартала инвестору отводится семь лет, а на участке появятся новостройки высотой до 25 этажей.

Несколько жилых зданий к настоящему моменту уже снесены, при этом ряд объектов нежилой инфраструктуры останется без вмешательства. Речь идет автодорогах, остановках и прочем. Отмечается, что в данном случае реновация не затронет 4-5-этажные «хрущевки», поскольку сносить их в Уфе экономически нецелесообразно. 

#Азамат Нухов
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