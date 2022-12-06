В Уфе снесут квартал аварийных домов для строительства многоэтажек

Несколько жилых зданий к настоящему моменту уже снесены, при этом ряд объектов нежилой инфраструктуры останется без вмешательства. Речь идет автодорогах, остановках и прочем. Отмечается, что в данном случае реновация не затронет 4-5-этажные «хрущевки», поскольку сносить их в Уфе экономически нецелесообразно.