В Уфе при разборе шатров, где проходил чемпионат WorldSkills, погиб 48-летний рабочий

Напомним, гигантские шатры появились близ МЕГИ в рамках чемпионата WorldSkills, однако после того как чемпионат рабочих прошел, власти хотели огромные павильоны передать районам, но до июля 2022 года шатры спокойно стояли на месте. Mkset тогда заинтересовался происходящим с конструкциями и разумеется написал об этом, после чего 20 июля начался демонтаж конструкций. Тогда их хотели использовать в ходе проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», но и он, как известно не состоялся. Демонтаж конструкций, как можно заметить, идет и сегодня.