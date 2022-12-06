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В Уфе при разборе шатров, где проходил чемпионат WorldSkills, погиб 48-летний рабочий

Сегодня, 11:03
Фото: пресс-служба СК по Башкирии
Мужчина упал со строительных лесов и получил травму, от которой скончался.

Вчера, 5 декабря утром, при работах по демонтажу шатров, которые летом 2021 года устанавливались для проведения чемпионата рабочих профессий WorldSkills, произошло падение 48-летнего рабочего со строительных лесов. Как сообщает пресс-служба Следкома Башкирии высота лесов с которых упал мужчина составила не менее двух метров, при падении же он получил травму головы, от которой и скончался на месте. Прибывшим на место врачам скорой помощи к сожалению оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Следком проводит проверку по статье 143 УК РФ (нарушение, требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), уже после проверочных мероприятий будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.

Напомним, гигантские шатры появились близ МЕГИ в рамках чемпионата WorldSkills, однако после того как чемпионат рабочих прошел, власти хотели огромные павильоны передать районам, но до июля 2022 года шатры спокойно стояли на месте. Mkset тогда заинтересовался происходящим с конструкциями и разумеется написал об этом, после чего 20 июля начался демонтаж конструкций. Тогда их хотели использовать в ходе проведения Международного пчеловодческого форума «Апимир», но и он, как известно не состоялся. Демонтаж конструкций, как можно заметить, идет и сегодня.

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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