В Учалах внедряют цифрового помощника для обогащения руды

Аппаратно-программный комплекс предназначен для повышения эффективности обогащения руды (флотации) за счет автоматического контроля над соблюдением технологических режимов флотации.
— Обогатительная фабрика перерабатывает 10 сортов медных и медно-цинковых руд, для каждого из которых существует свой технологический режим обогащения. Цифровой советчик помогает флотаторам выдерживать параметры технологического режима и в случае отклонения выдает рекомендации по корректировке процесса флотации. Это позволит минимизировать потери ценных компонентов, — пояснил и. о. начальника производственно-технического отдела обогатительной фабрики Радим Сагадиев.
Цифровой советчик включает в себя контрольно-измерительные приборы, которые смонтированы на флотационное оборудование, и программное обеспечение, установленное на рабочих столах флотаторов и технологов.
На основании получаемых с измерительных приборов данных сотрудники компании-производителя «умной» системы совместно со специалистами обогатительной фабрики сформулировали правила для технологических режимов по переработке разных сортов руд, заведенные затем в цифровой советчик. Теперь флотаторы в режиме реального времени видят на своих рабочих столах любое изменение показателей технологического процесса — уровня, плотности пульпы, расхода реагентов, содержания ценных компонентов и т. д.
Если какой-то из показателей флотации выходит из установленных правилом границ, цифровой советчик дает флотатору рекомендацию, как исправить ситуацию. Это повышает оперативность реагирования и ускоряет стабилизацию процесса обогащения. Флотатор может как принять рекомендацию системы, так и отклонить ее, обосновав свое решение. Все действия флотатора, как и показатели технологического процесса, фиксируются в аналитическом модуле системы. Архив данных доступен для технологов в любое время.
— Основной плюс цифрового советчика Smart Adviser состоит в том, что он обучает флотаторов действовать, исключая вероятность случайной ошибки. При этом показывает онлайн все параметры процесса, что в свою очередь позволяет быстрее оптимизировать процесс, а также передавать экспертные знания, как лучшие практики, — отметил ведущий руководитель проектов компании Ctrl2go Solutions (ООО «Кловер Групп») Андрей Кирюшенков.
Цифровой советчик внедряют поэтапно: первые контрольно-измерительные приборы установили в июле этого года на первой секции измельчения и первой секции флотации, которые пока работают в пилотном режиме. Дооснащение приборами продолжается, запуск в работу всего оборудования планируется к началу нового года. Ожидаемым результатом работы цифрового советчика станут увеличение производительности труда флотаторов, оперативности реагирования на отклонения в процессе и повышение извлечения ценных компонентов в концентраты.
— Стабилизация и оптимизация самых сложных технологических процессов, таких как флотация, с помощью цифровых советчиков позволяет значительно улучшить контроль и одновременно прогнозировать качество получаемого концентрата. Мы уверены, что, имея базовую автоматизацию и полный датесет технологических данных, можем добиться желаемого эффекта, который обозначен и согласован с УГОК, — отметил Дмитрий Мотылев, руководитель бизнес-юнита «Металлургия и горнодобывающая промышленность» компании Ctrl2go Solutions. — Более того, для УГОК мы предоставляем сервис «под ключ», когда мы делаем базовую автоматизацию и цифровое решение, разработанное в России — что в итоге позволит быстрее завершить работу по внедрению и достигнуть требуемого эффекта.
По результатам ввода Smart Adviser в промышленную эксплуатацию УГОК планирует увеличить показатели сквозного извлечения меди, минимизировать технологические потери и расход реагентов.