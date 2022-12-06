В Учалах внедряют цифрового помощника для обогащения руды

— Стабилизация и оптимизация самых сложных технологических процессов, таких как флотация, с помощью цифровых советчиков позволяет значительно улучшить контроль и одновременно прогнозировать качество получаемого концентрата. Мы уверены, что, имея базовую автоматизацию и полный датесет технологических данных, можем добиться желаемого эффекта, который обозначен и согласован с УГОК, — отметил Дмитрий Мотылев, руководитель бизнес-юнита «Металлургия и горнодобывающая промышленность» компании Ctrl2go Solutions. — Более того, для УГОК мы предоставляем сервис «под ключ», когда мы делаем базовую автоматизацию и цифровое решение, разработанное в России — что в итоге позволит быстрее завершить работу по внедрению и достигнуть требуемого эффекта.