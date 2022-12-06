В центре Уфы неизвестный мужчина открыл стрельбу

Отметим, что это не первый случай, когда возле The Bar происходят подобные инциденты. Так, в 2020 году мужчина открыл огонь прямо у дверей бара, при этом в нем и возле него находились люди. Как стало известно позднее, вооруженный мужчина совершил не менее десяти выстрелов.