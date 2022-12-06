В центре Уфы неизвестный мужчина открыл стрельбу

В ночь на пятое декабря в уфимском The Bar посетитель выстрелил в охранника из огнестрельного оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что мужчину, приехавшего в бар, чтобы развлечься, не впустил охранник. Мужчины вступили в конфликт, который в конечном итоге закончился стрельбой. По информации телеграм-канала, один из выстрелов пришелся в правый глаз охранника. После этого мужчина скрылся.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, предполагаемые зачинщики конфликтной ситуации доставлены в отдел полиции. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Отметим, что это не первый случай, когда возле The Bar происходят подобные инциденты. Так, в 2020 году мужчина открыл огонь прямо у дверей бара, при этом в нем и возле него находились люди. Как стало известно позднее, вооруженный мужчина совершил не менее десяти выстрелов.