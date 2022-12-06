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В центре Уфы неизвестный мужчина открыл стрельбу

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI
Недовольный посетитель бара в центре города выстрелил в охранника заведения, попав тому в правый глаз

В ночь на пятое декабря в уфимском The Bar посетитель выстрелил в охранника из огнестрельного оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что мужчину, приехавшего в бар, чтобы развлечься, не впустил охранник. Мужчины вступили в конфликт, который в конечном итоге закончился стрельбой. По информации телеграм-канала, один из выстрелов пришелся в правый глаз охранника.  После этого мужчина скрылся.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, предполагаемые зачинщики конфликтной ситуации доставлены в отдел полиции. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Отметим, что это не первый случай, когда возле The Bar происходят подобные инциденты. Так, в 2020 году мужчина открыл огонь прямо у дверей бара, при этом в нем и возле него находились люди. Как стало известно позднее, вооруженный мужчина совершил не менее десяти выстрелов. 

 

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#Азамат Нухов
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