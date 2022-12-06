В Московской области состоялось празднование Международного дня добровольца

Зампред регионального правительства Вячеслав Духин отметил, что добровольцы охотно откликаются на вызовы времени. Сейчас в приоритете находятся такие направления работы, как помощь российской армии, родственникам мобилизованных и населению Донбасса. В течение последних двух месяцев при активном участии добровольцев удалось собрать для военнослужащих 200 тонн гуманитарного груза.