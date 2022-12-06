В Московской области состоялось празднование Международного дня добровольца

Зампред регионального правительства Вячеслав Духин отметил, что добровольцы охотно откликаются на вызовы времени. Сейчас в приоритете находятся такие направления работы, как помощь российской армии, родственникам мобилизованных и населению Донбасса. В течение последних двух месяцев при активном участии добровольцев удалось собрать для военнослужащих 200 тонн гуманитарного груза.
Частью движения МО «Волонтеры Подмосковья» являются все добровольческие организации и объединения, функционирующие в регионе: отделения МГЕР, РСО, «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики», волонтерская общественная организация «Делай», ВСКС и муниципальный актив, сообщает newiz.ru.
На праздновании Дня добровольца министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе передала самым активным участникам движения ВСКС благодарственные письма от ведомства. Ранее различные министерские знаки отличия получили еще более 35 добровольцев.
Благодарственные письма за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе были вручены активистам Вячеславу Морозову, Анастасии Макаровой, Роману Тюленеву, Веронике Груздевой, Анастасии Зубковой.
Екатерина Швелидзе пообщалась с главами ресурсных центров развития и поддержки добровольчества Московской области. В рамках встречи строились планы на 2023 год, обсуждались возможности проведения совместных мероприятий, партнерство с волонтерскими центрами, организация всероссийских форумов для волонтеров.
Швелидзе отметила, что сейчас именно ресурсные центры выступают точками соприкосновения для всех активистов. А от ведомства требуется формировать благоприятные условия для раскрытия их потенциала и доносить до добровольцев актуальную информацию о возможных видах поддержки.
Сведения о работе «Волонтеров Подмосковья», о том, какую помощь они оказывают нуждающимся, размещены на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo. Там же можно узнать, как записаться в ряды добровольцев.