В Башкирии у дольщиков ЖК «Серебряный ручей» и «Дубрава» украли 1,7 млрд рублей

В Башкирии в скором времени на скамье подсудимых окажутся коммерсанты-директора ряда фирм, которые на протяжении 10 лет, с 2011 по 2021 год предлагали гражданам вложить их средства в долевое строительство 8 МКД в ЖК «Серебряный ручей» в Уфе и в ЖК «Дубрава» в Кармаскалинском районе.
На уловки двоих директоров и их сообщника попались 903 человека, однако их права уже восстановлены, а вот бизнесменов ждет суд, вменяется им мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Но суд ждет не всех, по причине того, что директор ООО «Крона» от следствия скрылся и теперь находится в федеральном розыске.
По данным правоохранителей, ущерб составил около 1,7 миллиардов рублей. Тем временем на имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных с ними юрлиц стоимостью 1,5 миллиарда рублей наложен арест, для того, чтобы исполнить приговор. Важно отметить и то, что всем пострадавшим от деятельности обвиняемых уже выплачены компенсации на общую сумму около 2 млрд рублей.