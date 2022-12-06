В Башкирии у дольщиков ЖК «Серебряный ручей» и «Дубрава» украли 1,7 млрд рублей

На уловки двоих директоров и их сообщника попались 903 человека, однако их права уже восстановлены, а вот бизнесменов ждет суд, вменяется им мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Но суд ждет не всех, по причине того, что директор ООО «Крона» от следствия скрылся и теперь находится в федеральном розыске.