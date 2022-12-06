В Башкирии 92-летний водитель без прав чудом выжил в ДТП

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал историю о дорожно-транспортном происшествии в которое вечером 5 декабря угодил 92-летний водитель. Дело было в Белокатайском районе, дедушка за рулем Лады Гранты неудачно вошел в поворот, затем съехал в кювет, да еще и наехал на стоящее на его пути дерево. К счастью пожилой мужчина остался жив, однако ему понадобилась помощь медиков — он получил травмы, характер которых не уточняется.
Владимир Севастьянов уточнил, что по закону возраст автолюбителя не ограничен, однако упомянул о существовании норм, запрещающим пожилым людям управлять авто и нормы эти медицинские. Собственно действовали они и в данном случае — мужчина с 2018 года не имел права управления транспортным средством в связи с тем, что водительское удостоверение было просрочено. Обновить документ 92-летний мужчина не мог в связи с медицинскими противопоказаниями.