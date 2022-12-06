В Башкирии 92-летний водитель без прав чудом выжил в ДТП

Владимир Севастьянов уточнил, что по закону возраст автолюбителя не ограничен, однако упомянул о существовании норм, запрещающим пожилым людям управлять авто и нормы эти медицинские. Собственно действовали они и в данном случае — мужчина с 2018 года не имел права управления транспортным средством в связи с тем, что водительское удостоверение было просрочено. Обновить документ 92-летний мужчина не мог в связи с медицинскими противопоказаниями.