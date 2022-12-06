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«Траст» сообщил о продаже своего первого актив из пула агропредприятий

Сегодня, 11:48
Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах крупнейшую в Республике Башкортостан агропромышленную группу компаний «Русское Зерно Уфа». Победителем аукциона стал агропромышленный комплекс «Михайловский», который входит в группу «Черкизово». Сумма сделки составила 6,37 млрд руб.

В лот вошли 100% долей в АО «Птицефабрика „Башкирская“», АО «Турбаслинские бройлеры», АО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Башкирское зерно+», ООО «Башкирское зерно», ООО ТД «Турбаслинский бройлер», а также права требования к АО «Птицефабрика „Башкирская“» и АО «Турбаслинские бройлеры».

«На момент перехода к банку непрофильных активов „Траст“ в 2019 году ГК „Русское Зерно Уфа“ была обременена долгами, которые была не способна погасить. За три года под управлением „Траста“ компания преобразовалась в крупнейший прибыльный агрохолдинг в Республике Башкортостан, который стал интересен стратегическим инвесторам. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. ГК „Русское Зерно Уфа“ — первый актив из пула агропредприятий „Траста“, выставленных на продажу в конце 2022 года. В декабре также пройдут торги по продаже ГК „Здоровая ферма“ и ГК „Ростагро“», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов. 

ГК «Русское зерно» — крупнейший производитель мяса птицы и товарного яйца в Республике Башкортостан. Компания реализует продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Основные направления работы холдинга — птицеводство, растениеводство, производство товарного яйца и продукции глубокой переработки. У компании есть собственная сырьевая база: земельный банк составляет ~18 тыс. га. Продукция предприятия продается в 10 регионах РФ, также выходит на экспорт. 

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