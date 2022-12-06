Связанная с экс-депутатом Носковым компания назвала причины иска к Башкультнаследию

«Исковые требования связаны с тем, что при включении ряда объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Башкультнаследием не была соблюдена процедура по проведению историко-культурной экспертизы, документы-основания для включения объектов в такой перечень отсутствуют», — прокомментировали в компании.