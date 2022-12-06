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Связанная с экс-депутатом Носковым компания назвала причины иска к Башкультнаследию

Сегодня, 09:49
«Строительное управление № 10 ПСК-6» требует снять охранный статус с 15 зданий в Черниковке.

В ПСК-6 заявили, что оспаривают законность включения этих зданий в перечень объектов культурного наследия.

«Исковые требования связаны с тем, что при включении ряда объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Башкультнаследием не была соблюдена процедура по проведению историко-культурной экспертизы, документы-основания для включения объектов в такой перечень отсутствуют», — прокомментировали в компании.

Как сообщал Mkset, здания, расположенные на улице Кольцевой, Репина и Калинина, входят в архитектурный ансамбль Черниковска 1950-х годов. Это двухэтажные жилые дома, построенные военнопленными.

Застройщик оспаривает приказ Башкультнаследия от 2017 года о включении зданий в перечень (ОКН). Из-за охранного статуса мэрия отказалась выставить участки с этими домами на торги для заключения договора комплексного развития территории.

В качестве третьего лица, не заявляющего собственных требований, к разбирательству привлечена мэрия Уфы. Об участии в судебном разбирательстве также ходатайствовали два горожанина, которые живут в этих двухэтажках.

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ООО «Строительное управление № 10 ПСК-6» входит в группу компаний «ПСК-6», связанную с экс-депутатом горсовета Уфы Андреем Носковым. ПСК-6 известна скандалом с застройкой территории рядом с домом № 5 по улице Шота Руставели.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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