Связанная с экс-депутатом Носковым компания назвала причины иска к Башкультнаследию

В ПСК-6 заявили, что оспаривают законность включения этих зданий в перечень объектов культурного наследия.
«Исковые требования связаны с тем, что при включении ряда объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Башкультнаследием не была соблюдена процедура по проведению историко-культурной экспертизы, документы-основания для включения объектов в такой перечень отсутствуют», — прокомментировали в компании.
Как сообщал Mkset, здания, расположенные на улице Кольцевой, Репина и Калинина, входят в архитектурный ансамбль Черниковска 1950-х годов. Это двухэтажные жилые дома, построенные военнопленными.
Застройщик оспаривает приказ Башкультнаследия от 2017 года о включении зданий в перечень (ОКН). Из-за охранного статуса мэрия отказалась выставить участки с этими домами на торги для заключения договора комплексного развития территории.
В качестве третьего лица, не заявляющего собственных требований, к разбирательству привлечена мэрия Уфы. Об участии в судебном разбирательстве также ходатайствовали два горожанина, которые живут в этих двухэтажках.
ООО «Строительное управление № 10 ПСК-6» входит в группу компаний «ПСК-6», связанную с экс-депутатом горсовета Уфы Андреем Носковым. ПСК-6 известна скандалом с застройкой территории рядом с домом № 5 по улице Шота Руставели.