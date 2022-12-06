Стрельба в центре Уфы, масочный режим и заболеваемость ОРВИ

В Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом — эпидемиологический порог превышен на 61%. За минувшую неделю в Уфе было зафиксировано без малого 11 тысяч случаев, а именно 10 895 случаев, 35,7% от которых это случаи заболевания у детей в возрасте до 14 лет. Таким образом по сравнению с предшествующей отчетной неделе заболеваемость выросла на 18,2% и находится выше эпидемиологического порога на 61%. Растет и количество заболевших COVID-19, так в Уфе только за минувшие сутки с нарастающим итогом было зарегистрировано 64 случая заболевания, при этом наблюдается незначительный рост, составивший 29% по сравнению с прошлой неделей.