Стрельба в центре Уфы, масочный режим и заболеваемость ОРВИ

В центре Уфы неизвестный мужчина открыл стрельбу. В ночь на пятое декабря в уфимском The Bar посетитель выстрелил в охранника из огнестрельного оружия. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, предполагаемые зачинщики конфликтной ситуации доставлены в отдел полиции. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
На севере Уфы снесут жилой квартал для строительства многоэтажек. В калининском районе Уфы снесут восемь аварийных домов на участке пересечения улиц Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова. Занимаемый ими участок площадью 6,78 гектара планируется застроить многоэтажными жилыми домами. Сообщается, что для новой застройки квартала инвестору отводится семь лет, а на участке появятся новостройки высотой до 25 этажей.
В Уфе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом — эпидемиологический порог превышен на 61%. За минувшую неделю в Уфе было зафиксировано без малого 11 тысяч случаев, а именно 10 895 случаев, 35,7% от которых это случаи заболевания у детей в возрасте до 14 лет. Таким образом по сравнению с предшествующей отчетной неделе заболеваемость выросла на 18,2% и находится выше эпидемиологического порога на 61%. Растет и количество заболевших COVID-19, так в Уфе только за минувшие сутки с нарастающим итогом было зарегистрировано 64 случая заболевания, при этом наблюдается незначительный рост, составивший 29% по сравнению с прошлой неделей.
Роспотребнадзор Башкирии рекомендовал начать носить маски в общественных местах. Интересное предложение Роспотребнадзора нацелено не только на граждан из группы риска, но и на «сознательных граждан». Несмотря на то, что официально масочный режим в Башкирии на данный момент не действует и возвращать его власти пока что не планируют, ввести его могут уже сейчас для самих себя представители групп риска и просто сознательные граждане.