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Стало известно, какие мероприятия ждут жителей Уфы в новогодние праздники

Сегодня, 09:34
Фото: Антон Засимов / 1MI
Праздничные елки, катки, резиденция Деда Мороза и многое другое будут ждать посетителей в предстоящие праздники

В администрации Уфы рассказали о подготовке к празднованию Нового года. На оперативке в мэрии 6 декабря стало известно, что в городе откроют две столичные елки, 16 новогодних городков, а также 123 новогодних площадки во дворах многоквартирных домов.

Для уфимцев и гостей башкирской столицы в предстоящие праздники будут функционировать 123 новогодних площадки, 16 новогодних городков, а также две столичные елки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что на территории города будут работать площадки для игры в хоккей и катки. Ранее Mkset рассказывал, что покататься на коньках в этом году можно будет на 31 ледовой площадке. Подробнее об их адресах и местах расположения можно узнать здесь.

Также на 25 декабря запланировано открытие катка на Набережной реки Белой. Данный каток является самым масштабным в городе — его протяженность составляет порядка 800 метров.

В тот же день, 25 декабря, на Набережной откроется резиденция Деда Мороза. Посетители резиденции смогут принять участие в играх и конкурсах, которые проведут для них сказочные персонажи. Дети смогут рассказать стихи, передать свои письма лично Деду Морозу, а также увидеть оленей. Пообщаться с Дедом Морозом можно будет с 12:00 до 21:00 вплоть до 14 января. Вход в резиденцию бесплатный.

 

#Азамат Нухов#Город
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