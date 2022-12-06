Стало известно, какие мероприятия ждут жителей Уфы в новогодние праздники

В тот же день, 25 декабря, на Набережной откроется резиденция Деда Мороза. Посетители резиденции смогут принять участие в играх и конкурсах, которые проведут для них сказочные персонажи. Дети смогут рассказать стихи, передать свои письма лично Деду Морозу, а также увидеть оленей. Пообщаться с Дедом Морозом можно будет с 12:00 до 21:00 вплоть до 14 января. Вход в резиденцию бесплатный.