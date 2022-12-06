Самые длительные осенние поездки жители России совершали в Ростов, Краснодар и Анапу

Данные сервиса опубликовали RT. Согласно им, туристы, отдающие предпочтение самолетам, большую часть времени проводили на южных курортах. Так, отдых в Анапе в среднем длился 18,7 дня, а в Краснодаре — 18,4 дня.
Ростов занял третье по популярности место. Там люди проводили в среднем 14,7 дня. В топ направлений также вошли города Магадан и Геленджик (13,4 дня и 12,5 дня соответственно).
Первый в списке городов, куда россияне этой осенью летали на наименее долгое время, оказался Череповец. Там туристы проводили в среднем 1,8 дня. Также клиенты сервиса надолго не задерживались в Тамбове — 2,6 дня, Пскове — 2,7 дня, Йошкар-Оле — 2,8 дня и Ульяновске — 2,9 дня.