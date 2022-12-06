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Самые длительные осенние поездки жители России совершали в Ростов, Краснодар и Анапу

Сегодня, 13:46
Фото: pxhere.com
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, по каким направлениям россияне совершали поездки на долгий срок, и в каких городах надолго не задерживались.

Данные сервиса опубликовали RT. Согласно им, туристы, отдающие предпочтение самолетам, большую часть  времени проводили на южных курортах. Так, отдых в Анапе в среднем длился 18,7 дня, а в Краснодаре — 18,4 дня.

Ростов занял третье по популярности место. Там люди проводили в среднем 14,7 дня. В топ направлений также вошли города Магадан и Геленджик (13,4 дня и 12,5 дня соответственно).

Первый в списке городов, куда россияне этой осенью летали на наименее долгое время, оказался Череповец. Там туристы проводили в среднем 1,8 дня. Также клиенты сервиса надолго не задерживались в Тамбове — 2,6 дня, Пскове — 2,7 дня, Йошкар-Оле — 2,8 дня и Ульяновске — 2,9 дня.

#Общество
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