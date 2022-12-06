Самые длительные осенние поездки жители России совершали в Ростов, Краснодар и Анапу

Первый в списке городов, куда россияне этой осенью летали на наименее долгое время, оказался Череповец. Там туристы проводили в среднем 1,8 дня. Также клиенты сервиса надолго не задерживались в Тамбове — 2,6 дня, Пскове — 2,7 дня, Йошкар-Оле — 2,8 дня и Ульяновске — 2,9 дня.