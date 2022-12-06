Обделили: семьи добровольцев отреагировали на новогодние выплаты мобилизованным

5 декабря на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров рассказал о новой выплате мобилизованным гражданам и членам их семей, а именно их официальным, а не «гражданским» женам, и детям, причем не только до 18 лет, но и до 23 лет, в случае если ребенок обучается очно в вузе или ссузе. Вечером того же дня состоялся брифинг, на котором профильные специалисты отвечали на самые актуальные вопросы о «новогодней» выплате.
Однако остались вопросы и у тех, кто под данную выплату не попадает — жен добровольцев-контрактников.
Кристина Фролова написала на странице Радия Хабирова в соцсетях: «Вы подписали указ о выплате участникам СВО и их семьям по 20000. А другие дети разве не нуждаются в этой выплате? Им разве не нужны подарки?».
Катюша Воронкова тоже интересуется на странице главы, почему выплаты к Новому году назначили только семьям мобилизованных?
— Им недавно только по 195 тысяч выплатили ведь. У меня муж контрактник и тоже на СВО не собирался, собирался в отпуск на новый год, а в итоге тоже в зоне СВО находится. Почему нам нет никаких выплат и соцподдержки. Даже молочную кухню не дают, не то что лишнюю копейку. Мы будто не семья военнослужащего… Служи Родине называется после такого, — возмущается женщина.
Олеся Валеева констатирует факт того, что выплаты по 20 тысяч положены только мобилизованным, но все же интересуется — «А как же семьи добровольцев? Так то они тоже являются участниками СВО» — недоумевает она.
Пользовательница под ником Наталья Фамилия сообщила, что узнала о том, что семьи мобилизованных получат к новогодним праздникам 20000 рублей. И задала интересующий ее вопрос:
— «А добровольцы, те кто подписывал контракт на СВО получат эти деньги? Моя единственная дочь находится на СВО, я здесь с её ребёнком — моим внуком 3-х лет. Я могу получить компенсацию на ребёнка?».
Юлия Богданова сообщила, что читала Указ главы о выплатах 20 тысяч рублей семьям мобилизованных и задала вопрос — «Почему контрактников опять обделили? Нам и льгот нет никаких, ссылаются что это для мобилизованных все».
Mkset обращался в пресс-службу главы, где пояснили, что данная «новогодняя» выплата действительно предназначена только тем гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, а также членам их семей.