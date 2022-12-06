Обделили: семьи добровольцев отреагировали на новогодние выплаты мобилизованным

5 декабря на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров рассказал о новой выплате мобилизованным гражданам и членам их семей, а именно их официальным, а не «гражданским» женам, и детям, причем не только до 18 лет, но и до 23 лет, в случае если ребенок обучается очно в вузе или ссузе. Вечером того же дня состоялся брифинг, на котором профильные специалисты отвечали на самые актуальные вопросы о «новогодней» выплате.