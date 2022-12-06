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Кабмин Австралии примет решение о потолке цен на газ и уголь уже 7 декабря

Сегодня, 06:54
В ближайшее время австралийское правительство примет решение о граничных ценах на газ и уголь для внутреннего рынка.

Премьер Австралии Энтони Албанезе заявил, что стоимость электричества для предприятий и частных домовладений существенно вырастет, если не предпринять экстренные меры, пишет газета “Известия”.

Вопрос о предельных ценах должен быть решён на ближайшем заседании кабмина. Албанезе выразил надежду что министры придут к единому мнению. Также он сказал, что правительство учтёт мнение австралийских штатов.

Согласно информации Австралийского бюро статистики, инфляция в III квартале достигла 32-летнего максимума. За три месяца, с июля по сентябрь, цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.

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