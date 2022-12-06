Кабмин Австралии примет решение о потолке цен на газ и уголь уже 7 декабря

Согласно информации Австралийского бюро статистики, инфляция в III квартале достигла 32-летнего максимума. За три месяца, с июля по сентябрь, цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.