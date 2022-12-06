Игрок сборной Хорватии Гвардиол может перейти в «Реал»

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга.
По информации источника, сливочные рассчитывают, что в случае перехода 20-летний защитник может стать основным игроком мадридцев на долгие годы. По мнению руководства, 90 миллионов евро будет достаточно, чтобы удовлетворить запросы немецкой команды и осуществить трансфер.
Добавим, что в настоящий момент Гвардиол принимает участие в матчах сборной Хорватии на чемпионате мира-2022. На его счету четыре сыгранных игры без результативных действий.