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Игрок сборной Хорватии Гвардиол может перейти в «Реал»

Сегодня, 20:52
Фото: pxhere.com
Представители «Реала» заинтересованы в услугах защитника сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга.  

 

По информации источника, сливочные рассчитывают, что в случае перехода 20-летний защитник может стать основным игроком мадридцев на долгие годы. По мнению руководства, 90 миллионов евро будет достаточно, чтобы удовлетворить запросы немецкой команды и осуществить трансфер. 

 

Добавим, что в настоящий момент Гвардиол принимает участие в матчах сборной Хорватии на чемпионате мира-2022. На его счету четыре сыгранных игры без результативных действий.

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