Игрок сборной Хорватии Гвардиол может перейти в «Реал»

По информации источника, сливочные рассчитывают, что в случае перехода 20-летний защитник может стать основным игроком мадридцев на долгие годы. По мнению руководства, 90 миллионов евро будет достаточно, чтобы удовлетворить запросы немецкой команды и осуществить трансфер.