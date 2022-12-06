Двое мужчин из Башкирии зверски убили пенсионера из-за 27 тысяч рублей

Злоумышленники отправились домой к престарелому мужчине, где начали просить им одолжить определённую денежную сумму. Встретив с его стороны отказ, мужчины напали на пенсионера и нанесли ряд смертельных ударов по голове.



После этого обвиняемые похитили имеющиеся у потерпевшего в доме 27 тысяч рублей и скрылись, избавившись по дороге от орудия убийства. Отмечается, что тело было обнаружено погибшего только спустя 23 дня с момента убийства — пенсионер жил один.