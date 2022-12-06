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Двое мужчин из Башкирии зверски убили пенсионера из-за 27 тысяч рублей

Сегодня, 03:31
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
Тело мужчины обнаружили лишь спустя три недели после произошедшего

Двое мужчин из Зианччуринского района республики обвиняются в совершении разбоя и убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем. и убили пенсионера после того, как тот отказался дать им денег в долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщается, что 5 февраля 2022 года мужчины находились в деревне Сосновка у своего знакомого, где употребляли спиртное. В ходе распития горячительных напитков мужчины заметили, что сосед их общего знакомого получил пенсию. Тогда те решили завладеть деньгами.

Злоумышленники отправились домой к престарелому мужчине, где начали просить им одолжить определённую денежную сумму. Встретив с его стороны отказ, мужчины напали на пенсионера и нанесли ряд смертельных ударов по голове.   

После этого обвиняемые похитили имеющиеся у потерпевшего в доме 27 тысяч рублей и скрылись, избавившись по дороге от орудия убийства. Отмечается, что тело было обнаружено погибшего только спустя 23 дня с момента убийства — пенсионер жил один.

Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Мужчины провели несколько дней в Уфе затем же один из  обвиняемых вернулся домой, а его сообщник уехал в Челябинскую область, где впоследствии был задержан. Сообщается. что только один из обвиняемых признал вину в содеянном. 

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#Азамат Нухов
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