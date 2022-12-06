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6-летний ребенок попал в реанимацию после катания с горки в Уфе

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI

В Уфе 6-летний ребенок разбился и попал в реанимацию, скатившись с незаконной горки

Состояние ребенка стабилизировалось, а горку после происшествия уже ликвидировали, засыпав песком.

На оперативном совещании в мэрии Уфы глава Управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов рассказал о происшествиях в столице, среди которых оказалась и серьезная травма маленького ребенка при катании с нелегальной горки, разместившейся на склоне за республиканским перинатальным центром по улице Авроры.

Выяснилось, что 6-летний ребенок без родителей катаясь с упомянутой горы получил ряд тяжелых травм, а именно черепно-мозговую травму, а также отек и ушиб мозга. Произошел инцидент 27 ноября. С этими травмами ребенка госпитализировали реанимацию больницы № 17, к счастью на данный момент состояние ребенка стабилизировалось.

Рафаэль Ахметов акцентировал внимание на то, что в столице Башкирии растет количество детей, которые катаются с горок, которые не предназначены для катания. Конкретно на горке, где пострадал ребенок, установили предупреждающий аншлаг о недопустимости катания, а саму гору ликвидировали, засыпав песком.

Mkset ранее сообщал о том, что катания на импровизированной нелегальной горке в микрорайоне «Южный» уже пресекались установкой табличек, которые запрещают катание со склона, с которого можно легко и непринужденно улететь на дорогу.

Также готовили мы и большой материал о том, какая судьба ждет зимние горки после того как они были признаны аттракционами.

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#Ирина Деревянчук#Город
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