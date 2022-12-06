6-летний ребенок попал в реанимацию после катания с горки в Уфе

Рафаэль Ахметов акцентировал внимание на то, что в столице Башкирии растет количество детей, которые катаются с горок, которые не предназначены для катания. Конкретно на горке, где пострадал ребенок, установили предупреждающий аншлаг о недопустимости катания, а саму гору ликвидировали, засыпав песком.