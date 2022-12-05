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Взрывной рост. Что происходит с уровнем номинальной и реальной зарплаты в Башкирии

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI

В Башкирии рост номинальной зарплаты в 5 раз превысил рост реальной зарплаты

Аналитики Башстата досконально изучили происходящее с зарплатами жителей Башкирии.

В 2022 году, а точнее за первые его 9 месяцев, с января по сентябрь, среднемесячная номинальная начисленная зарплата приблизилась к 47 тысячам рублей, превысив показатель в 46 тысяч 827 рублей. За третий квартал же текущего года этот же показатель составил более 49 тысяч рублей, а именно 49 231 рубль.

Рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты за первые 9 месяцев 2022 года вырос на 15,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, на 20,2% вырос данный показатель относительно третьего квартала 2021 года.

Средняя зарплата жителей Башкирии в 2022 году превысила 46,8 тысячи рублей
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#Общество#Ирина Деревянчук
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