Взрывной рост. Что происходит с уровнем номинальной и реальной зарплаты в Башкирии

В 2022 году, а точнее за первые его 9 месяцев, с января по сентябрь, среднемесячная номинальная начисленная зарплата приблизилась к 47 тысячам рублей, превысив показатель в 46 тысяч 827 рублей. За третий квартал же текущего года этот же показатель составил более 49 тысяч рублей, а именно 49 231 рубль.