Взрывной рост. Что происходит с уровнем номинальной и реальной зарплаты в Башкирии

В 2022 году, а точнее за первые его 9 месяцев, с января по сентябрь, среднемесячная номинальная начисленная зарплата приблизилась к 47 тысячам рублей, превысив показатель в 46 тысяч 827 рублей. За третий квартал же текущего года этот же показатель составил более 49 тысяч рублей, а именно 49 231 рубль.
Рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты за первые 9 месяцев 2022 года вырос на 15,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, на 20,2% вырос данный показатель относительно третьего квартала 2021 года.