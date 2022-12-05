Выплату 20 тысяч к Новому году в Башкирии не получат бывшие жены и дети под опекой

В ходе брифинга по новой «новогодней выплате» от Радия Хабирова, о которой стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии, пояснили ряд вопросов о том, полагаются ли выплаты тем, кто уже не состоит в зарегистрированном браке с мобилизованным, а также детям мобилизованных, которые попали под опеку других людей, то есть официально детьми мобилизованных не значатся.