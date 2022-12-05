Выплату 20 тысяч к Новому году в Башкирии не получат бывшие жены и дети под опекой

В ходе брифинга по новой «новогодней выплате» от Радия Хабирова, о которой стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии, пояснили ряд вопросов о том, полагаются ли выплаты тем, кто уже не состоит в зарегистрированном браке с мобилизованным, а также детям мобилизованных, которые попали под опеку других людей, то есть официально детьми мобилизованных не значатся.
Министр труда Башкирии Ленара Иванова пояснила, что дети мобилизованных из Башкирии, находящиеся под опекой государства и бывшие жены мобилизованных не получат «новогодние выплаты» в 20 тысяч рублей. Также Иванова подчеркнула и то, что в ближайшее время встанет немало вопросов о тонкостях семейных связей, однако на данный момент выплаты положены супругам мобилизованных граждан, а также их детям, отцом которых мобилизованный гражданин значится в их свидетельстве о рождении.