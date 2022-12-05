В Уфе при пожаре в садовом доме погибла 7-летняя девочка

В Демском районе Уфы при пожаре в садовом доме погибла 7-летняя девочка. Как сообщает МЧС Башкирии, горел жилой бревенчатый двухэтажный дом.
Известно, что тело девочки обнаружили в ходе разбора завалов, медики констатировали ее смерть. Три человека получили ожоги, среди них мужчина и женщины, а также еще 7-летний ребенок. Пострадавшие были доставлены в ожоговый центр ГКБ №18.
Так, сообщение о пожаре поступило в 03:48, открытое горение было ликвидировано в 04:57 часов. Для тушения пожара привлекли 41 человека и 13 единиц техники.
Причины пожара устанавливаются.