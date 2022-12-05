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В Уфе при пожаре в садовом доме погибла 7-летняя девочка

Сегодня, 03:28
Фото: МЧС Башкирии
Трагедия произошла в ночь на 5 декабря.

В Демском районе Уфы при пожаре в садовом доме погибла 7-летняя девочка. Как сообщает МЧС Башкирии, горел жилой бревенчатый двухэтажный дом.

Известно, что тело девочки обнаружили в ходе разбора завалов, медики констатировали ее смерть. Три человека получили ожоги, среди них мужчина и женщины, а также еще 7-летний ребенок. Пострадавшие были доставлены в ожоговый центр ГКБ №18.

Так, сообщение о пожаре поступило в 03:48, открытое горение было ликвидировано в 04:57 часов. Для тушения пожара привлекли 41 человека и 13 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.

#Элина Сайфранова
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