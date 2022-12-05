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В Сочи II Конгресс молодых ученых собрал более 4000 участников

Сегодня, 15:13
Фото: roscongress.org
В городе Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус» с первого по третье декабря текущего года состоялся II Конгресс молодых ученых. Организовал мероприятие Фонд Росконгресс, а информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.

В деловую программу конгресса вошли 152 мероприятия, сообщает newsnn.ru. Его посетили примерно 4000 человек, среди них не менее 1900 слушателей университетов, институтов и академий. Свыше 500 делегатов работают в научно-исследовательских институтах.

Конгресс молодых ученых называют основным событием Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объединившим членов академической среды. Здесь имеются в виду начинающие исследователи, а также предприниматели, государственные компании, призеры конкурсов грантов, студенты, школьники и другие участники.

Главным событием конгресса стала встреча главы государства Владимира Путина с делегатами. Российский лидер ознакомился с идеями по развитию науки и технологий. Он изучил программу поддержки исследователей, вопросы перехода к другому технологическому укладу и интеграции новых территорий в научную среду России.

По словам Путина, конгресс - крайне востребованное событие, так как подрастающее поколение всегда смотрит в будущее. У молодежи вся жизнь впереди, а молодые ученые стремятся построить карьеру в выбранной области.

Также во время беседы ее участники указали на важность подготовки специалистов. Президент призвал проводить данную работу системно. Отдельно делегаты поговорили о проведении Десятилетия науки и технологий в России.

Помощник российского президента Андрей Фурсенко отметил, что наука - это не обособленная отрасль. Она не существует сама по себе. Исследования встроены в процессы общества и остаются инструментом для решения важных проблем.

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