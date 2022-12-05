В РЭО анонсировали создание концессии в сфере переработки ТКО в Иркутской области

Возможности по реализации инициативы обсудили глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и губернатор региона Игорь Кобзев.
Как сообщает newsnn.ru, на данный момент уже ведется проектирование нового предприятия. Затраты на возведение и запуск объекта, который получит статус самой крупной концессии в Сибири и на Дальнем Востоке, будут достигать 3,5 миллиарда рублей.
В начале текущего года между Иркутской областью и ППК «РЭО» было подписано партнерское соглашение, предусматривающее ведение работы в отрасли обращения с отходами. По итогам совместной деятельности в регионе должны заработать несколько новых объектов соответствующей инфраструктуры.
По словам Дениса Буцаева, в Иркутской области частным лицом была предложена концессионная инициатива по строительству комплекса по обращению с ТКО мощностью 405 тысяч тонн в год. Расходы на строительство предприятий будут включать в себя 3,5 миллиарда рублей инвестиций. Генеральный директор ППК «РЭО» назвал данный проект самым масштабным за Уралом, отметив, что концессию, возможно, удастся заключить в феврале 2023 года, так как сейчас уже ведется проектирование. Планируется, что комплекс начнет функционировать до начала 2025 года, и Иркутская область сможет перевыполнить показатели нацпроекта, заданные для региона на 2024 год. Таким образом, в регионе должно заработать 14 новых объектов отрасли обращения с ТКО малой мощности. Суммарный объем инвестирования ряда объектов, которые будут построены в Иркутской области, будет достигать порядка 10 миллиардов рублей. Российский экологический оператор намерен профинансировать возведение таких комплексов, если они будут реализованы по концессии. В таком случае ППК «РЭО» вложит в их реализацию до 95% от общего объема инвестирования.
Большая часть значимых для региона объектов уже находится на стадии проектирования. Намерения властей Иркутской области по реализации новых отраслевых объектов будут прописаны в распоряжении главы. Появление новых мусороперерабатывающих заводов будет проходить в рамках кластерного подхода. Планируется постройка масштабных центров, объединяющих производственные мощности по сортировке, переработке, хранению части отходов и ресайклинг-центров, объединенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями.
Создание ряда специализированных предприятий в регионе ведется на основе федпроекта «Экономика замкнутого цикла».