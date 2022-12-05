В РЭО анонсировали создание концессии в сфере переработки ТКО в Иркутской области

По словам Дениса Буцаева, в Иркутской области частным лицом была предложена концессионная инициатива по строительству комплекса по обращению с ТКО мощностью 405 тысяч тонн в год. Расходы на строительство предприятий будут включать в себя 3,5 миллиарда рублей инвестиций. Генеральный директор ППК «РЭО» назвал данный проект самым масштабным за Уралом, отметив, что концессию, возможно, удастся заключить в феврале 2023 года, так как сейчас уже ведется проектирование. Планируется, что комплекс начнет функционировать до начала 2025 года, и Иркутская область сможет перевыполнить показатели нацпроекта, заданные для региона на 2024 год. Таким образом, в регионе должно заработать 14 новых объектов отрасли обращения с ТКО малой мощности. Суммарный объем инвестирования ряда объектов, которые будут построены в Иркутской области, будет достигать порядка 10 миллиардов рублей. Российский экологический оператор намерен профинансировать возведение таких комплексов, если они будут реализованы по концессии. В таком случае ППК «РЭО» вложит в их реализацию до 95% от общего объема инвестирования.