В Башкирии в начале недели похолодает до -32 градусов

Морозы до -32 градусов придут в Башкирию в начале этой недели. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Сегодня, 5 декабря, температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -21,-26°. Днем столбики термометров покажут -11,-16°. Ожидается небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Во вторник, 6 декабря, в ночное время температура воздуха опустится до -18,-23°, местами -26,-31°. В дневное время прогнозируется -13,-18°. Местами также пройдет небольшой снег и слабый переменный ветер.
В среду, 7 декабря, Температура воздуха ночью -19,-24°, местами -27,-32°, днем -13,-18°. Существенных осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный умеренный.
Ранее Mkset рассказывал, когда на территории республики ожидается потепление. По данным синоптиков, морозы в Башкирии отступят ближе ко второй половине текущей недели.