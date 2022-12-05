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В Башкирии в начале недели похолодает до -32 градусов

Сегодня, 06:15
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Серьезное похолодание, по данным синоптиков, ждет республику в начале этой недели

Морозы до -32 градусов придут в Башкирию в начале этой недели. Об этом сообщает Башгидрометцентр. 

Сегодня, 5 декабря, температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -21,-26°.  Днем столбики термометров покажут -11,-16°. Ожидается небольшой снег.   Ветер северный, северо-восточный умеренный. 

Во вторник, 6 декабря, в ночное время температура воздуха опустится до  -18,-23°, местами -26,-31°. В дневное время прогнозируется  -13,-18°. Местами также пройдет небольшой снег и слабый переменный ветер. 
В среду, 7 декабря, Температура воздуха ночью -19,-24°, местами -27,-32°, днем -13,-18°. Существенных осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный умеренный. 

 Ранее Mkset рассказывал, когда на территории республики ожидается потепление. По данным синоптиков, морозы в Башкирии отступят ближе ко второй половине текущей недели.

#Азамат Нухов#Погода
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