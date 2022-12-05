В Башкирии на скандально известный объект выделили еще 106 млн рублей

В июне посетивший площадку Андрей Назаров убедился, что «темп работ соответствует тому, каким он должен быть». Однако констатировал, что строителям приходится наверстывать упущенное время. В июле и августе — давал поручения по ускорению работ. В один из последних дней августа о школе сухо сообщалось, что ее все еще планируют запустить в эксплуатацию в сентябре.