В Башкирии на скандально известный объект выделили еще 106 млн рублей

Школу в селе Старый Сибай в Баймакском районе не могут построить уже несколько лет. Местные жители не раз жаловались властям и записывали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину.
Старое здание школы признали аварийным еще в 2018 году. С 2019 года заниматься в нем запретили, поэтому детям пришлось учиться «где попало». Школьники младших классов занимались в детском саду, остальные ездили в Сибай. Строить новую школу начали в 2020 году. Как следует из материалов портала госзакупок, в апреле 2020 года контракт по начальной цене 299,6 млн рублей получила строительная компания «Империя». Завершить работы должны были к 1 сентября 2021 года.
В августе 2021 года контракт с первым подрядчиком разорвали, а в сентябре был объявлен еще один тендер на строительство школы в Старом Сибае. Контракт стоимостью 216,9 млн рублей получило ООО «Модуль-М».
Республиканские власти ранее обращали внимание, на многочисленные задержки со сдачей соцобъектов, в числе которых оказалась и школа в Старом Сибае. В декабре прошлого года премьер-министр правительства региона Андрей Назаров пригрозил руководству Минстроя увольнением виновным за срыв сроков строительства. Впрочем, чиновники отделались легким испугом — все усидели на своих местах.
19 февраля уже текущего года Назаров лично посетил стройплощадку в Старом Сибае. Объект стал проблемным из-за первого подрядчика, который не справился со своими обязанностями, сообщили тогда в правительстве, но теперь уже «удалось изменить ситуацию».
Премьер-министр отметил, что возмущение местных жителей «справедливо».
«Мы абсолютно разделяем эти претензии. Задача поставлена и публично объявлено: строительство школы в селе Старый Сибай завершится к началу нового учебного года. Здание будет передано Министерству образования, и 1 сентября 2022 года сюда придут первые учащиеся», — заявил он.
Однако школа так и не заработал и к этому сроку.
В правительстве регулярно вспоминали о недострое. Так, в мае сообщалось, что для ускорения строительства школы на объект привлекли субподрядчика — строивший в рекордные сроки ковид-госпитали завод модульных конструкций «Башеврокуб». Тогда жителям вновь пообещали, что учебное заведение «уже осенью распахнет свои двери для 375 школьников».
В июне посетивший площадку Андрей Назаров убедился, что «темп работ соответствует тому, каким он должен быть». Однако констатировал, что строителям приходится наверстывать упущенное время. В июле и августе — давал поручения по ускорению работ. В один из последних дней августа о школе сухо сообщалось, что ее все еще планируют запустить в эксплуатацию в сентябре.
В процессе строительства контракт стоимостью 216,9 млн рублей подорожал до 238,6 млн рублей. Однако подрядчику успели заплатить 212,4 млн рублей, так как в конце ноября договор с ним расторгли по соглашению сторон.
По условиям самого последнего контракта стоимостью 106,4 млн рублей подрядчик должен будет завершить строительно-монтажные работы, а также провести внутренние сантехнические работы, установить системы автоматизации отопления, охранно-пожарной сигнализации, оповещения об эвакуации, выполнить другие работы, а также провести пуско-наладку на объекте. Сделать все это необходимо в текущем декабре.
Жителям Старого Сибая остается надеяться, что третий по счету подрядчик завершит строительство и «справится» со всеми обязательствами. Судя по другой закупке, власти всерьез готовятся открыть школу после нового года. В ноябре также объявлена закупка на поставку интерактивного программно-аппаратного комплекса для этого учреждения стоимостью 25,7 млн рублей. Поставщиком выступит Торговый дом «Просвещение-регион». Таким образом, общая стоимость школы на 375 мест приближается к 345 млн рублей.