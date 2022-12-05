В Башкирии фиксируют минимальную безработицу

В Башкирии с каждым отчетным периодом все ниже и ниже становится безработица, ее уровень в очередной раз бьет исторический минимум и нпо данным за август–октябрь 2022 года составляет 3%, тогда как год назад, в декабре 2021 года Ленара Иванова отчитывалась о снижении безработицы до 3,8%, что и тогда становилось своего рода рекордом и достижением исторического минимума.