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В Башкирии фиксируют минимальную безработицу

Сегодня, 10:28
Фото: mkset.ru

Уровень безработицы в Башкирии в очередной раз достиг исторического минимума в 3%

О ситуации с занятостью населения Башкирии высказалась министр труда Ленара Иванова.

В Башкирии с каждым отчетным периодом все ниже и ниже становится безработица, ее уровень в очередной раз бьет исторический минимум и нпо данным за август–октябрь 2022 года составляет 3%, тогда как год назад, в декабре 2021 года Ленара Иванова отчитывалась о снижении безработицы до 3,8%, что и тогда становилось своего рода рекордом и достижением исторического минимума.

Расчеты проводил Башстат по методологии МОТ (Международная организация труда). Численность безработных же граждан в республике уменьшилась на 28,5% или 23,7 тысячи человек — с 83,2 до 59,5 тысячи человек. такие данные привела министр труда и соцзащиты населения на пресс-конференции в ИА «Башинформ».

Уровень безработицы в Башкирии достиг исторического минимума и составил 3,8%
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#Общество#Ирина Деревянчук
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