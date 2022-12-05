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Стало известно состояние выживших в ходе ночного пожара в Уфе

Сегодня, 04:54
Фото: пресс-служба МЧС Башкирии
Пожар произошел в ночь на 5 декабря в Демском районе Уфы и у нес жизнь 7-летней девочки.

Стало известно состояние здоровья выживших в ходе ночного пожара в Демском районе Уфы. Напомним, что возгорание произошло сегодня, 5 декабря, в СНТ «Строитель», в результате которого погибла 7-летняя девочка. В доме на момент пожара находились родители и двое детей. 

Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, женщина и второй 7-летний ребенок получили ожоги 1-2 степени, мужчина — 3 и 4 степени. Ранее сообщалось, что пострадавших доставили в ожоговый центр ГКБ № 18. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело.

Кроме того, «Вести» со ссылкой на источник заявляют, что семья была многодетной. Старший сын на момент пожара находился в гостях у дедушки.

Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки. 

В Уфе при пожаре в садовом доме погибла 7-летняя девочка
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#Элина Сайфранова
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