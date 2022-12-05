Стало известно состояние выживших в ходе ночного пожара в Уфе

Стало известно состояние здоровья выживших в ходе ночного пожара в Демском районе Уфы. Напомним, что возгорание произошло сегодня, 5 декабря, в СНТ «Строитель», в результате которого погибла 7-летняя девочка. В доме на момент пожара находились родители и двое детей.
Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, женщина и второй 7-летний ребенок получили ожоги 1-2 степени, мужчина — 3 и 4 степени. Ранее сообщалось, что пострадавших доставили в ожоговый центр ГКБ № 18. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело.
Кроме того, «Вести» со ссылкой на источник заявляют, что семья была многодетной. Старший сын на момент пожара находился в гостях у дедушки.
Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.