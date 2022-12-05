Стало известно состояние выживших в ходе ночного пожара в Уфе

Стало известно состояние здоровья выживших в ходе ночного пожара в Демском районе Уфы. Напомним, что возгорание произошло сегодня, 5 декабря, в СНТ «Строитель», в результате которого погибла 7-летняя девочка. В доме на момент пожара находились родители и двое детей.