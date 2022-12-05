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Стало известно, получат ли «хабировские» 20 тысяч к новому году контрактники

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI

В Башкирии предусмотрели выплаты в 20 тысяч для мобилизованных участников СВО

В пресс-службе главы Башкирии прокомментировали новый указ.

На оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров объявил о единовременной выплате, которая полагается мобилизованным. Сумма составит 20 тыс. рублей, ее перечислят самому мобилизованному, его супруге, несовершеннолетним детям, а также детям до 23 лет, обучающимся  в общеобразовательных, профессиональных или высших образовательных организациях на очной форме. Все получатели выплаты при этом должны проживать в Башкирии.

Радий Хабиров сообщил о новой выплате мобилизованным и их семьям
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Сразу после того, как решение было озвучено, жители республики начали задавать вопросы, планируется ли поддержать также контрактников и добровольцев. Соответствующие обращения появились в соцсети под постом Радия Хабирова.

«Прочитала о том, что семьи мобилизованных получат к новогодним праздникам 20000 руб. А добровольцы, те кто подписывал контракт на СВО, получат эти деньги? Моя единственная дочь находится на СВО, я здесь с её ребёнком-моим внуком трех лет. Я могу получить компенсацию на ребенка?» — спрашивает Наталья Ф.

«Если что, мы (жены и дети военнослужащих, у которых мужья на СВО с февраля) тоже существуем, и мы своих мужей только 10 суток видели за этот год. Дело даже не в деньгах, а в отношении к своим военнослужащим и их семьям, которые родом из республики. Не только у мобилизованных „нет традиционной возможности поздравить своих жён и детей“», — напомнила Лилия С.

Аналогичные вопросы и у жен контрактников.

«Почему контрактников опять обделили? Нам и льгот нет никаких, ссылаются, что это для мобилизованных все», — написала Юлия Б.

Между тем в пресс-службы главы Башкирии на вопрос Mkset сообщили, что выплата предусмотрена исключительно для членов семей мобилизованных.

«Речь только о мобилизованных и членах их семей», — подчеркнули там.

#Наталья Балыкова#Общество#Мобилизация#2
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