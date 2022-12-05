Стало известно, получат ли «хабировские» 20 тысяч к новому году контрактники

На оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров объявил о единовременной выплате, которая полагается мобилизованным. Сумма составит 20 тыс. рублей, ее перечислят самому мобилизованному, его супруге, несовершеннолетним детям, а также детям до 23 лет, обучающимся в общеобразовательных, профессиональных или высших образовательных организациях на очной форме. Все получатели выплаты при этом должны проживать в Башкирии.
Сразу после того, как решение было озвучено, жители республики начали задавать вопросы, планируется ли поддержать также контрактников и добровольцев. Соответствующие обращения появились в соцсети под постом Радия Хабирова.
«Прочитала о том, что семьи мобилизованных получат к новогодним праздникам 20000 руб. А добровольцы, те кто подписывал контракт на СВО, получат эти деньги? Моя единственная дочь находится на СВО, я здесь с её ребёнком-моим внуком трех лет. Я могу получить компенсацию на ребенка?» — спрашивает Наталья Ф.
«Если что, мы (жены и дети военнослужащих, у которых мужья на СВО с февраля) тоже существуем, и мы своих мужей только 10 суток видели за этот год. Дело даже не в деньгах, а в отношении к своим военнослужащим и их семьям, которые родом из республики. Не только у мобилизованных „нет традиционной возможности поздравить своих жён и детей“», — напомнила Лилия С.
Аналогичные вопросы и у жен контрактников.
«Почему контрактников опять обделили? Нам и льгот нет никаких, ссылаются, что это для мобилизованных все», — написала Юлия Б.
Между тем в пресс-службы главы Башкирии на вопрос Mkset сообщили, что выплата предусмотрена исключительно для членов семей мобилизованных.
«Речь только о мобилизованных и членах их семей», — подчеркнули там.