Стало известно, получат ли «хабировские» 20 тысяч к новому году контрактники

«Если что, мы (жены и дети военнослужащих, у которых мужья на СВО с февраля) тоже существуем, и мы своих мужей только 10 суток видели за этот год. Дело даже не в деньгах, а в отношении к своим военнослужащим и их семьям, которые родом из республики. Не только у мобилизованных „нет традиционной возможности поздравить своих жён и детей“», — напомнила Лилия С.