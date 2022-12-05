mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стало известно, что «новогодние» выплаты не получат родители и девушки мобилизованных

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI

20 тысяч руб к Новому году от Хабирова не получат родители и девушки мобилизованных

О том кто не получит новогодний подарок рассказала глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова.

На брифинге посвященном выплате мобилизованным и членам их семей министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова сделала уточнение о том, что 20 тысяч рублей в качестве «новогоднего подарка» не положены родителям призванных в рамках частичной мобилизации, а также их «гражданским женам», то есть тем, кто проживал совместно, но официально отношения в ЗАГС так и не зарегистрировал.

Ранее Mkset удалось выяснить в администрации главы Башкирии и то, что выплата будет положена лишь мобилизованным и членам семей мобилизованных, и не положена контрактникам.

Стало известно, получат ли «хабировские» 20 тысяч к новому году контрактники
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Мобилизация
Подпишитесь
Куратор транспортной реформы: что известно о новом министре транспорта Башкирии
Сегодня, 15:19
ПСК-6 пытается снять охранный статус с 15 домов-памятников в Уфе
Сегодня, 13:12
Минтруд РБ объяснил как семьям мобилизованных получить 20 тысяч рублей к Новому году
Сегодня, 14:35
Как 88-летняя пенсионерка из Уфы потеряла жилье подписав договор с экс-росгвардейцем
Сегодня, 05:38
«Дом смерти»: как скандальный недострой в Уфе стал зловещей городской легендой
3 декабря 07:55
Где в Уфе покататься на коньках: полный список городских катков на сезон 2022/23
Сегодня, 05:34