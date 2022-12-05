Стало известно, что «новогодние» выплаты не получат родители и девушки мобилизованных

На брифинге посвященном выплате мобилизованным и членам их семей министр труда и соцзащиты Башкирии Ленара Иванова сделала уточнение о том, что 20 тысяч рублей в качестве «новогоднего подарка» не положены родителям призванных в рамках частичной мобилизации, а также их «гражданским женам», то есть тем, кто проживал совместно, но официально отношения в ЗАГС так и не зарегистрировал.