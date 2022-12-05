Скачки цен, обогащение СССР и потеря валюты: как нефть влияет на экономику страны

Инфаркт нефтяной логистики
Первый нефтяной кризис случился в октябре 1956 года. Суэцкий канал был совместным франко-египетским проектом, и французские инвесторы рассчитывали получить с него огромную прибыль. Однако египетские власти решили объявить канал своей собственностью, что и стало непосредственной причиной Суэцкого кризиса.
Создавшейся ситуацией воспользовался Израиль, у которого с арабами тлел давний конфликт, и напал на Египет. Вскоре Франция, а вместе с ней Великобритания, которая тоже являлась держателем акций канала, сами вступили войну.
В течение нескольких дней цены на сырую нефть повысились на 25-30 процентов, с $2,9 до $3,8-4 за баррель. К марту 1957 года, когда было достигнуто перемирие, цены стабилизировались на уровне около $3,15 за баррель.
Следующее обострение произошло в 1967 году в связи с новым витком арабо-израильского конфликта, переросшим в «Шестидневную войну». Судоходство по Суэцкому каналу — единственному на тот момент пути для перевозки нефти из стран Персидского залива в Европу — прекратилось почти на 10 лет.
Суэцкий канал перестал быть главной нефтяной артерией. Впоследствии это повлекло строительство советских и российских нефте- и газопроводов.
Валютный дождь
Высокие цены на нефть обогатили Советский Союз. В страну полились нефтедоллары. Добыча нефти в Западной Сибири вывела страну в мировые энергетические лидеры.
В 1975 году СССР добыл почти 500 миллионов тонн нефти и обогнал многолетнего чемпиона по нефтедобыче — США.
Экспортные доходы в бюджет государства к концу 1970-х возросли примерно в четыре раза именно за счет «черного золота». Если в 1970 году выручка СССР составляла 1,05 млрд долларов (эквивалентно 8 млрд нынешних долларов), то в 1975 году — уже 3,72 млрд долларов (20,6 млрд), а к 1980 году возросла до 15,74 млрд долларов (около 57 млрд долларов в текущих ценах). Таких колоссальных доходов советская экономика еще не знала. С другой стороны, именно с тех времен Россия «села на нефтяную иглу», что пагубно отражалось на развитии других отраслей экономики, и оборачивалось кризисами при резких колебаниях мировых цен.
Много нефти — мало денег
Нефтяной кризис вызывает не только нехватка нефти, но и ее переизбыток. К середине 1980-х годов рынок переполнился нефтью, из-за чего цены на нее рухнули в три раза.
Мировые цены на сырую нефть в начале 1980 года стали снижаться с 36-38 долларов за баррель и достигли к 1985 году уровня в 27 долларов. Затем в течение нескольких первых месяцев 1986 года они буквально обрушились до отметки 10 долларов за баррель.
Такое резкое снижение было вызвано отказом Саудовской Аравии в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) от ограничения уровня добычи для поддержания высоких нефтяных цен. Это спровоцировало «войну цен» и их последующий обвал.
Ситуацией, усугубившей снижение доходов от экспорта нефти, стала девальвация доллара США на 25% в течение 1985–1986 годов
В результате экономика СССР столкнулась с ситуацией, когда мощнейший финансовый источник ее развития был исчерпан.
Кризис 80-х дал начало переходу нефтяного рынка к новому механизму ценообразования. От традиционных долгосрочных соглашений его участники перешли сначала к разовым краткосрочным, спотовым контрактам, которые отражали текущую рыночную стоимость нефти, а затем к фьючерсным, которые стали торговаться на биржевых площадках и отражали стоимость нефти в будущем. Система контрактов с фиксированными ценами оказалась несостоятельной. Это создало сложности для страны, привыкшей во всем следовать многолетним планам. Ведь зависимость от сырьевого экспорта оставалась прежней.
Война за скважины
В 1991 году США вторглись в Ирак. После окончания военной операции цена на нефть обвалилась в два раза.
В 1989 году Ирак добывал 2,77 млн баррелей в день, а экспортировал нефти до 2,26 млн. После операции «Буря в пустыне» из 900 скважин, действовавших в 1990 году, осталось 58. К 1993 году уровень добычи составлял лишь 465 тысяч баррелей в день. Серьезным разрушениям подверглись нефтедобывающие предприятия с суммарным потенциалом 3,25 млн. баррелей в сутки.
Отступая, иракцы подожгли кувейтские нефтяные скважины. После того как скважины были потушены, мировые цены на нефть резко упали. По оценкам экспертов, мировой рынок лишился к концу операции «Буря в пустыне» от 3,8 до 4,3 млн баррелей нефти в день, что составляло примерно 10-13% совокупного экспорта
Считается, что это поставило окончательную точку в распаде Советского Союза, экономика которого, основанная на нефтедолларах, не выдержала очередного падения мировых цен.
Кризисы XXI века
В 2010-х цены на нефть были подвержены колебаниям. В 2008 году в результате мирового кризиса цена на нефть опустилась со 120 до 35 долларов за баррель, затем поднявшись до 100-125 долларов в 2011–2013 годах.
С середины 2014 года из-за переизбытка сырья на рынке и роста добычи сланцевой нефти в США цены на нефть снизились двукратно.
А в 2016-м частично сняли санкции с Ирана. К тому же резво выросла добыча нефти в странах Ближнего Востока. Нефти на рынке стало больше, цены обрушились.
80% бюджета России покрывалось доходом от нефти. Неожиданный спад цены за 1 баррель с 96 долларов до 60 снизил валютный доход страны почти на треть. Для компенсации части утрат было принято решение о повышении цен на бензин по всей стране от 3 до 10 процентов в зависимости от благосостояния региона.
Но страшного кризиса, как раньше, в России не случилось. Вопреки всем препятствиям, нефтяные компании страны развивали свои инвестпроекты, привлекали для участия в них зарубежных партнеров и покупали новые активы. Особую активность в сотрудничестве с зарубежными партнерами в 2015 году проявила «Роснефть». Компании удалось продать 15% акций «Ванкорнефти» индийской ONGC.
Нефть как двигатель экономики
Несмотря на активное распространение альтернативной энергетики, электромобилей и других технологий, нефть по-прежнем остается «кровью» мировой экономики. Скачки цен на рынке порождают глобальные кризисы и влияют на политику. Впрочем, история за прошедшие века знала немало таких примеров — когда-то в огромной цене были соль, специи, редкие краски, сейчас же это просто элементы повседневной жизни каждого человека. Вполне возможно, что с дальнейшим развитием науки будут внедрены более эффективные источники энергии, а нефть потеряет свой статус.