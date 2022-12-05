Скачки цен, обогащение СССР и потеря валюты: как нефть влияет на экономику страны

Экспортные доходы в бюджет государства к концу 1970-х возросли примерно в четыре раза именно за счет «черного золота». Если в 1970 году выручка СССР составляла 1,05 млрд долларов (эквивалентно 8 млрд нынешних долларов), то в 1975 году — уже 3,72 млрд долларов (20,6 млрд), а к 1980 году возросла до 15,74 млрд долларов (около 57 млрд долларов в текущих ценах). Таких колоссальных доходов советская экономика еще не знала. С другой стороны, именно с тех времен Россия «села на нефтяную иглу», что пагубно отражалось на развитии других отраслей экономики, и оборачивалось кризисами при резких колебаниях мировых цен.