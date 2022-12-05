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Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

Сегодня, 13:16
От 100 000 до 500 000 рублей получат пострадавшие и по 1 млн выплатят родственникам погибших. Об этом сообщила глава Югры Наталья Комарова.

Напомним, 4 декабря в одной из нижневартовских многоэтажек взорвался газ, вышедший из разгерметизировавшегося баллона. В результате взрыва пострадали 9 человек, пятеро из них были доставлены в больницу, 6 жильцов погибли. В доме частично обрушены 2 подъезда, пишет газета “Известия”.

По словам Комаровой, в зависимости от тяжести полученных в результате ЧП травм, раненым будет выделена единовременная помощь – минимум 100 000 рублей, максимум – полмиллиона. Родственникам власти выплатят по 1 млн рублей. 

Комарова уточнила, что по данному решению департамент социального развития сегодня внесет в правительство автономного округа проект нормативного правового акта.

 

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