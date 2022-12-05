Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

Напомним, 4 декабря в одной из нижневартовских многоэтажек взорвался газ, вышедший из разгерметизировавшегося баллона. В результате взрыва пострадали 9 человек, пятеро из них были доставлены в больницу, 6 жильцов погибли. В доме частично обрушены 2 подъезда, пишет газета “Известия”.