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Posted 5 декабря 2022, 12:57

Published 5 декабря 2022, 12:57

Modified 5 декабря 2022, 13:26

Updated 5 декабря 2022, 13:26

Радий Хабиров назначил Александра Клебанова на пост министра транспорта Башкирии

5 декабря 2022, 12:57

Радий Хабиров назначил Александра Клебанова на пост министра транспорта Башкирии

Прежний министр Александр Булушев сложил полномочия по собственному желанию, после того как его зам попал в поле зрения правоохранителей.

В соответствии с указом главы Башкирии Радия Хабирова на вакантную должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии назначен Александр Клебанов, который ранее занимал пост заместителя министра в данном ведомстве.

Отметим, что другой заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и даже взят под домашний арест, однако там он пробыл недолго и суд данную меру пресечения отменил.

 

Задержан первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков
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