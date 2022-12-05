Радий Хабиров назначил Александра Клебанова на пост министра транспорта Башкирии

Радий Хабиров назначил Александра Клебанова на пост министра транспорта Башкирии

Прежний министр Александр Булушев сложил полномочия по собственному желанию, после того как его зам попал в поле зрения правоохранителей.

В соответствии с указом главы Башкирии Радия Хабирова на вакантную должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии назначен Александр Клебанов, который ранее занимал пост заместителя министра в данном ведомстве. Отметим, что другой заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и даже взят под домашний арест, однако там он пробыл недолго и суд данную меру пресечения отменил. Задержан первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков Узнать подробнее В Башкирии министром транспорта назначен Александр Булушев Узнать подробнее