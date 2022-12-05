Радий Хабиров назначил Александра Клебанова на пост министра транспорта Башкирии

Posted 5 декабря 2022, 12:57
Published 5 декабря 2022, 12:57
Modified 5 декабря 2022, 13:26
Updated 5 декабря 2022, 13:26
В соответствии с указом главы Башкирии Радия Хабирова на вакантную должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии назначен Александр Клебанов, который ранее занимал пост заместителя министра в данном ведомстве.
Отметим, что другой заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и даже взят под домашний арест, однако там он пробыл недолго и суд данную меру пресечения отменил.