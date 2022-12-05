Работникам на стройке Восточного выезда выплатили огромный долг по зарплате

Напомним, Восточный выезд это не просто один из масштабнейших проектов республики, но и своего рода «дело чести», так Радий Хабиров рассказал в ходе работ на объекте на прошедшей в октябре «Прямой линии», где заявил, что «если мы сейчас где-то споткнемся с „Восточным выездом“, он еще лет на 10 улетит. С 90-го года его строят, сколько он денег съел только для консервации. Он стоял, когда мы его не делали, не одна сотня миллионов уходила».