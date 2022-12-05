Работникам на стройке Восточного выезда выплатили огромный долг по зарплате

Рабочим занятым на масштабнейшей стройке в республике полностью выплатили долг по зарплате. Размер его впечатляет — около 60 миллионов рублей задолжало ООО «Лимакмаращавтодороги» 1336 рабочим, большинство из которых иностранные граждане.
Mkset уже сообщал о том, что долгом по зарплате как и соблюдением трудового законодательства на предприятии, прокуратура уже не только интересовалась, но и выносила предостережение. Предостережение компания получила и по той причине, что она в не в первый раз задолжала положенные выплаты работникам.
На сегодня ООО получило не только представление в адрес руководителя, но и административное дело по статье о невыплате заработной платы.
Напомним, Восточный выезд это не просто один из масштабнейших проектов республики, но и своего рода «дело чести», так Радий Хабиров рассказал в ходе работ на объекте на прошедшей в октябре «Прямой линии», где заявил, что «если мы сейчас где-то споткнемся с „Восточным выездом“, он еще лет на 10 улетит. С 90-го года его строят, сколько он денег съел только для консервации. Он стоял, когда мы его не делали, не одна сотня миллионов уходила».
Высказывался о Восточном выезде и ситуации с зарплатами его строителям уже сложивший свои полномочия министр транспорта Башкирии Александр Булушев, он сообщал СМИ, что не стоит искать сенсаций там, где их нет и сообщал о том, что в бюджетных процессах бывают трудности, но решаются они в течении нескольких недель.
На сегодняшний день Восточный выезд готов примерно на 70%, и пока жители Уфы и гости столицы ждут открытия Восточного выезда, Mkset посчитал, сколько будет стоить проезд по новой трассе.